https://ria.ru/20230810/oteli-1889227361.html

Эксперты выяснили, как российские туристы бронируют отели

Эксперты выяснили, как российские туристы бронируют отели - РИА Новости, 10.08.2023

Эксперты выяснили, как российские туристы бронируют отели

Самостоятельные путешественники из России при планировании своего отдыха стали чаще бронировать гостиницы онлайн, при этом период между бронью и заселением... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:44

2023-08-10T11:44

2023-08-10T11:44

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Самостоятельные путешественники из России при планировании своего отдыха стали чаще бронировать гостиницы онлайн, при этом период между бронью и заселением увеличился на 2-2,5 дня по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В компании проанализировали тенденции туристического рынка на основе данных более чем 16 тысяч объектов размещения. "Мы видим, что путешественники стали арендовать жилье на 2-2,5 дня раньше: если в первом квартале 2022 года окно бронирования (временной период между датой бронирования и датой заезда) в среднем по России составляло 7,5 дней, то в аналогичном периоде 2023-го этот показатель вырос до десяти дней, – рассказала операционный директор сервиса Александра Наумова. – Во втором квартале 2022 туристы бронировали за 11,7 дня до заселения в отель, а в 2023 году – уже за 14,1 дня". В компании отметили, что во втором квартале 2023 года наблюдается позитивная динамика и рост интереса индивидуальных туристов к самостоятельному онлайн-бронированию отелей и других средств размещения. "48 процентов всех заказов в этот период было оформлено на сайтах отелей и туристических площадок с моментальным подтверждением брони. Во втором квартале 2022 года этот показатель держался на уровне 42 процента", – указала Наумова. Туристы также стали реже отказываться от забронированных гостиниц: средняя доля отмененных бронирований сократилась с 33 до 30 процентов. При этом, по данным аналитиков, средняя длительность пребывания в отелях не изменилась и составила 2,3 дня.

https://ria.ru/20230801/goroda-1887451106.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, отели