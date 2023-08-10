https://ria.ru/20230810/oteli-1889227361.html
Эксперты выяснили, как российские туристы бронируют отели
Эксперты выяснили, как российские туристы бронируют отели - РИА Новости, 10.08.2023
Эксперты выяснили, как российские туристы бронируют отели
Самостоятельные путешественники из России при планировании своего отдыха стали чаще бронировать гостиницы онлайн, при этом период между бронью и заселением... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:44
2023-08-10T11:44
2023-08-10T11:44
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Самостоятельные путешественники из России при планировании своего отдыха стали чаще бронировать гостиницы онлайн, при этом период между бронью и заселением увеличился на 2-2,5 дня по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В компании проанализировали тенденции туристического рынка на основе данных более чем 16 тысяч объектов размещения. "Мы видим, что путешественники стали арендовать жилье на 2-2,5 дня раньше: если в первом квартале 2022 года окно бронирования (временной период между датой бронирования и датой заезда) в среднем по России составляло 7,5 дней, то в аналогичном периоде 2023-го этот показатель вырос до десяти дней, – рассказала операционный директор сервиса Александра Наумова. – Во втором квартале 2022 туристы бронировали за 11,7 дня до заселения в отель, а в 2023 году – уже за 14,1 дня". В компании отметили, что во втором квартале 2023 года наблюдается позитивная динамика и рост интереса индивидуальных туристов к самостоятельному онлайн-бронированию отелей и других средств размещения. "48 процентов всех заказов в этот период было оформлено на сайтах отелей и туристических площадок с моментальным подтверждением брони. Во втором квартале 2022 года этот показатель держался на уровне 42 процента", – указала Наумова. Туристы также стали реже отказываться от забронированных гостиниц: средняя доля отмененных бронирований сократилась с 33 до 30 процентов. При этом, по данным аналитиков, средняя длительность пребывания в отелях не изменилась и составила 2,3 дня.
https://ria.ru/20230801/goroda-1887451106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, отели
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, отдых в России, Отели
Эксперты выяснили, как российские туристы бронируют отели
Исследование: российские туристы стали чаще и заблаговременно бронировать отели онлайн
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Самостоятельные путешественники из России при планировании своего отдыха стали чаще бронировать гостиницы онлайн, при этом период между бронью и заселением увеличился на 2-2,5 дня по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В компании проанализировали тенденции туристического рынка на основе данных более чем 16 тысяч объектов размещения.
"Мы видим, что путешественники стали арендовать жилье на 2-2,5 дня раньше: если в первом квартале 2022 года окно бронирования (временной период между датой бронирования и датой заезда) в среднем по России составляло 7,5 дней, то в аналогичном периоде 2023-го этот показатель вырос до десяти дней, – рассказала операционный директор сервиса Александра Наумова. – Во втором квартале 2022 туристы бронировали за 11,7 дня до заселения в отель, а в 2023 году – уже за 14,1 дня".
В компании отметили, что во втором квартале 2023 года наблюдается позитивная динамика и рост интереса индивидуальных туристов к самостоятельному онлайн-бронированию отелей и других средств размещения. "48 процентов всех заказов в этот период было оформлено на сайтах отелей и туристических площадок с моментальным подтверждением брони. Во втором квартале 2022 года этот показатель держался на уровне 42 процента", – указала Наумова.
Туристы также стали реже отказываться от забронированных гостиниц: средняя доля отмененных бронирований сократилась с 33 до 30 процентов. При этом, по данным аналитиков, средняя длительность пребывания в отелях не изменилась и составила 2,3 дня.
Названы города, в которые россияне бронируют поездки в последний момент