https://ria.ru/20230810/osk-1889279344.html

Путин поддержал идею передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК

Путин поддержал идею передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК - РИА Новости, 10.08.2023

Путин поддержал идею передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК

Президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что кабмин вышел с предложением передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК, и он это... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:11

2023-08-10T14:11

2023-08-10T16:20

экономика

втб

объединенная судостроительная корпорация

россия

владимир путин

андрей костин (банкир)

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что кабмин вышел с предложением передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК, и он это предложение поддерживает."Начну с организационного вопроса. Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение", - сказал Путин. Президент РФ также заявил, что знает о том, что кабмин обсуждал этот вопрос с Костиным и добавил, что хотел бы услышать его реакцию."Да, есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе со стороны специалистов банка, когда связано с расчетами, с финансами компании", - добавил президент. Он заверил, что поддержка правительства будет обеспечена.

https://ria.ru/20230629/flot-1881016834.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, втб, объединенная судостроительная корпорация, россия, владимир путин, андрей костин (банкир)