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Путин поддержал идею передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК
Путин поддержал идею передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК - РИА Новости, 10.08.2023
Путин поддержал идею передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК
Президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что кабмин вышел с предложением передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК, и он это... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:11
2023-08-10T14:11
2023-08-10T16:20
экономика
втб
объединенная судостроительная корпорация
россия
владимир путин
андрей костин (банкир)
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что кабмин вышел с предложением передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК, и он это предложение поддерживает."Начну с организационного вопроса. Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение", - сказал Путин. Президент РФ также заявил, что знает о том, что кабмин обсуждал этот вопрос с Костиным и добавил, что хотел бы услышать его реакцию."Да, есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе со стороны специалистов банка, когда связано с расчетами, с финансами компании", - добавил президент. Он заверил, что поддержка правительства будет обеспечена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, втб, объединенная судостроительная корпорация, россия, владимир путин, андрей костин (банкир)
Экономика, ВТБ, Объединенная судостроительная корпорация, Россия, Владимир Путин, Андрей Костин (банкир)
Путин поддержал идею передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК
Путин поддержал передачу ВТБ государственного пакета акций ОСК
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что кабмин вышел с предложением передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК, и он это предложение поддерживает.
"Начну с организационного вопроса. Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение", - сказал Путин. Президент РФ также заявил, что знает о том, что кабмин обсуждал этот вопрос с Костиным и добавил, что хотел бы услышать его реакцию.
"Да, есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе со стороны специалистов банка, когда связано с расчетами, с финансами компании", - добавил президент. Он заверил, что поддержка правительства будет обеспечена.
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