https://ria.ru/20230810/osa-1889204768.html

В Саратове женщина проглотила осу и умерла

В Саратове женщина проглотила осу и умерла - РИА Новости, 10.08.2023

В Саратове женщина проглотила осу и умерла

Жительница Саратова умерла после того, как случайно проглотила осу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T08:58

2023-08-10T08:58

2023-08-10T10:43

происшествия

саратов

гагаринский район

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САМАРА, 10 авг — РИА Новости. Жительница Саратова умерла после того, как случайно проглотила осу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. Это произошло 6 августа в СНТ "Энергия" у села Вязовка в Гагаринском районе города. "Сорокалетняя женщина случайно проглотила осу, развился анафилактический шок из-за того, что у нее ранее диагностировали астму", — говорится в релизе.Женщина скончалась до прибытия скорой помощи, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210916/ukus-1750364443.html

саратов

гагаринский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратов, гагаринский район