https://ria.ru/20230810/osa-1889204768.html
В Саратове женщина проглотила осу и умерла
В Саратове женщина проглотила осу и умерла - РИА Новости, 10.08.2023
В Саратове женщина проглотила осу и умерла
Жительница Саратова умерла после того, как случайно проглотила осу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T08:58
2023-08-10T08:58
2023-08-10T10:43
происшествия
саратов
гагаринский район
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САМАРА, 10 авг — РИА Новости. Жительница Саратова умерла после того, как случайно проглотила осу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. Это произошло 6 августа в СНТ "Энергия" у села Вязовка в Гагаринском районе города. "Сорокалетняя женщина случайно проглотила осу, развился анафилактический шок из-за того, что у нее ранее диагностировали астму", — говорится в релизе.Женщина скончалась до прибытия скорой помощи, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210916/ukus-1750364443.html
саратов
гагаринский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, гагаринский район
Происшествия, Саратов, Гагаринский район
В Саратове женщина проглотила осу и умерла
Сорокалетняя женщина в Саратове случайно проглотила осу и умерла от анафилактического шока
САМАРА, 10 авг — РИА Новости. Жительница Саратова умерла после того, как случайно проглотила осу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Это произошло 6 августа в СНТ "Энергия" у села Вязовка в Гагаринском районе города.
"Сорокалетняя женщина случайно проглотила осу, развился анафилактический шок из-за того, что у нее ранее диагностировали астму", — говорится в релизе.
Женщина скончалась до прибытия скорой помощи, добавили в ведомстве.
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