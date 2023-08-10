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В Саратове женщина проглотила осу и умерла - РИА Новости, 10.08.2023
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08:58 10.08.2023 (обновлено: 10:43 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/osa-1889204768.html
В Саратове женщина проглотила осу и умерла
В Саратове женщина проглотила осу и умерла - РИА Новости, 10.08.2023
В Саратове женщина проглотила осу и умерла
Жительница Саратова умерла после того, как случайно проглотила осу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T08:58
2023-08-10T10:43
происшествия
саратов
гагаринский район
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САМАРА, 10 авг — РИА Новости. Жительница Саратова умерла после того, как случайно проглотила осу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. Это произошло 6 августа в СНТ "Энергия" у села Вязовка в Гагаринском районе города. "Сорокалетняя женщина случайно проглотила осу, развился анафилактический шок из-за того, что у нее ранее диагностировали астму", — говорится в релизе.Женщина скончалась до прибытия скорой помощи, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210916/ukus-1750364443.html
саратов
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происшествия, саратов, гагаринский район
Происшествия, Саратов, Гагаринский район
В Саратове женщина проглотила осу и умерла

Сорокалетняя женщина в Саратове случайно проглотила осу и умерла от анафилактического шока

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 10 авг — РИА Новости. Жительница Саратова умерла после того, как случайно проглотила осу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Это произошло 6 августа в СНТ "Энергия" у села Вязовка в Гагаринском районе города.
"Сорокалетняя женщина случайно проглотила осу, развился анафилактический шок из-за того, что у нее ранее диагностировали астму", — говорится в релизе.
Женщина скончалась до прибытия скорой помощи, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияСаратовГагаринский район
 
 
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