https://ria.ru/20230810/oplata-1889340114.html

Суд отложил заседание по делу о покупке вещей из ЦУМа с огромной скидкой

Суд отложил заседание по делу о покупке вещей из ЦУМа с огромной скидкой - РИА Новости, 10.08.2023

Суд отложил заседание по делу о покупке вещей из ЦУМа с огромной скидкой

Дзержинский районный суд Волгограда в четверг отложил на 31 августа слушание по делу о техническом сбое на сайте ЦУМа, из-за которого местный житель купил... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:29

2023-08-10T17:29

2023-08-10T17:29

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волгоград

волгоградская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Дзержинский районный суд Волгограда в четверг отложил на 31 августа слушание по делу о техническом сбое на сайте ЦУМа, из-за которого местный житель купил люксовые вещи по цене в 846 раз ниже реальной, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области. В четверг состоялось первое судебное заседание по делу. По словам собеседника агентства, представители ЦУМа заявили ходатайство о назначении судебной оценочной экспертизы, в которой суд им отказал. Также они ходатайствовали об истребовании документов, подтверждающих оплату спорных товаров. "Истцу предоставили время, чтобы собрать подтверждающие оплату документы. Судебное заседание отложили до 14.00 31 августа", - сказал собеседник агентства. Как сообщал Верховный суд РФ, житель Волгограда купил через приложение ЦУМа пиджаки, свитера, рубашки, джинсы - всего 19 предметов одежды, каждый из которых стоил 19, 26, 39 рублей, самая дорогая вещь обошлась ему в 129 рублей. Деньги списали со счета, на почту и телефон пришли сообщения от магазина. Однако впоследствии он получил уведомление о невозможности доставки, деньги вернули. Ссылаясь на закон о защите прав потребителей, он обратился в суд с требованием отдать покупки. Представитель ЦУМа возражал против иска, пояснив, что "на их сайте произошел технический сбой, в результате которого цены на товар стали отражаться некорректно и явно несоразмерно обычной стоимости соответствующих товаров". В итоге истец заказал вещи по цене в 846 раз ниже их фактической. Магазин предложил передать вещи при условии доплаты до полной фактической стоимости. Суды трех инстанций встали на сторону магазина, но Верховный суд РФ отменил все их решения и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Как отмечалось в решении суда, "изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе".

https://ria.ru/20220310/tsum-1777265210.html

https://ria.ru/20230719/tsum-1885059263.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, волгоград, волгоградская область, происшествия