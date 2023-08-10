https://ria.ru/20230810/oligarkhi-1889228310.html

В Киеве заявили, что в реестр украинских олигархов не попал ни один человек

В Киеве заявили, что в реестр украинских олигархов не попал ни один человек - РИА Новости, 10.08.2023

В Киеве заявили, что в реестр украинских олигархов не попал ни один человек

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью "Украинской правде", что в реестр украинских олигархов не внесли ни одной... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:59

2023-08-10T10:59

2023-08-10T11:00

в мире

украина

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью "Украинской правде", что в реестр украинских олигархов не внесли ни одной фамилии, правительство не может проверить претендентов на соответствие критериям. В 2021 году парламент Украины по инициативе Владимира Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. В августе Данилов сообщал, что украинское правительство проверяет 86 бизнесменов на соответствие критериям. "У нас сегодня ни один человек еще не внесен в реестр олигархов. Дело в том, что внесение тех или иных лиц в реестр олигархов - ответственная вещь. Они должны соответствовать критериям, прописанным в законе. И так вышло, что у нас на слуху конкретно пять фамилий. А на самом деле все гораздо сложнее", - приводит слова Данилова издание. Он отметил, что список претендентов уменьшился, объяснив это тем, что при нынешней ситуации "сложно понимать, что произошло с теми или иными активами". Как сообщил в июне министр юстиции Украины Денис Малюська, разработка закона об олигархах находится на паузе. Еврокомиссия рекомендует Киеву вернуться к закону уже после окончания конфликта и потом уже "определиться с законодательством об олигархах". Он предположил, что к моменту окончания конфликта олигархов в стране, скорее всего, не останется.

https://ria.ru/20230714/bayden-1884139230.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины