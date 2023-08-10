В Киеве заявили, что в реестр украинских олигархов не попал ни один человек
Секретарь СНБО Данилов: власти Украины не смогли идентифицировать претендентов в олигархи
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью "Украинской правде", что в реестр украинских олигархов не внесли ни одной фамилии, правительство не может проверить претендентов на соответствие критериям.
В 2021 году парламент Украины по инициативе Владимира Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. В августе Данилов сообщал, что украинское правительство проверяет 86 бизнесменов на соответствие критериям.
"У нас сегодня ни один человек еще не внесен в реестр олигархов. Дело в том, что внесение тех или иных лиц в реестр олигархов - ответственная вещь. Они должны соответствовать критериям, прописанным в законе. И так вышло, что у нас на слуху конкретно пять фамилий. А на самом деле все гораздо сложнее", - приводит слова Данилова издание. Он отметил, что список претендентов уменьшился, объяснив это тем, что при нынешней ситуации "сложно понимать, что произошло с теми или иными активами".
Как сообщил в июне министр юстиции Украины Денис Малюська, разработка закона об олигархах находится на паузе. Еврокомиссия рекомендует Киеву вернуться к закону уже после окончания конфликта и потом уже "определиться с законодательством об олигархах". Он предположил, что к моменту окончания конфликта олигархов в стране, скорее всего, не останется.