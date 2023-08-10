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ВСУ выпустили еще шесть кассетных снарядов по Донецку
ВСУ выпустили еще шесть кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 10.08.2023
ВСУ выпустили еще шесть кассетных снарядов по Донецку
Украинские войска рано утром в четверг выпустили еще шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T04:58
2023-08-10T04:58
2023-08-10T04:58
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска рано утром в четверг выпустили еще шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 4.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)... 4.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства. Ранее ведомство сообщало о том, что в 4.25 мск украинские войска выпустили три кассетных снаряда из "натовской" артиллерии по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили еще шесть кассетных снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще шесть кассетных снарядов по Донецку