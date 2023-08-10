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ВСУ выпустили еще шесть кассетных снарядов по Донецку

ВСУ выпустили еще шесть кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 10.08.2023

ВСУ выпустили еще шесть кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска рано утром в четверг выпустили еще шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T04:58

2023-08-10T04:58

2023-08-10T04:58

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска рано утром в четверг выпустили еще шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 4.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)... 4.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства. Ранее ведомство сообщало о том, что в 4.25 мск украинские войска выпустили три кассетных снаряда из "натовской" артиллерии по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889191918.html

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донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия