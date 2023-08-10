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ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 10.08.2023
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска рано утром в четверг выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T04:34
2023-08-10T04:34
2023-08-10T08:17
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска рано утром в четверг выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 4.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Украина, НАТО
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку