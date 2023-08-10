https://ria.ru/20230810/obstrely-1889192140.html

ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку

ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 10.08.2023

ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска рано утром в четверг выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T04:34

2023-08-10T04:34

2023-08-10T08:17

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887304644_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_46b2e565cdac7c122fad236613716bb1.jpg

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска рано утром в четверг выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 4.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889191918.html

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, украина, нато