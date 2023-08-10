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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 10.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска поздно вечером в среду обстреляли Донецк и Горловку, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T00:09

2023-08-10T00:09

2023-08-10T00:09

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

украина

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска поздно вечером в среду обстреляли Донецк и Горловку, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 23.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Ведомство также сообщает, что в 23.00 украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/vsu-1889169010.html

донецк

горловка

украина

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донецк, горловка, украина, нато, сцкк, происшествия