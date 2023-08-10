Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ
Дом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска поздно вечером в среду обстреляли Донецк и Горловку, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 23.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Ведомство также сообщает, что в 23.00 украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.