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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:09 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/obstrely-1889183434.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 10.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска поздно вечером в среду обстреляли Донецк и Горловку, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T00:09
2023-08-10T00:09
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска поздно вечером в среду обстреляли Донецк и Горловку, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 23.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Ведомство также сообщает, что в 23.00 украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230809/vsu-1889169010.html
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донецк, горловка, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ
Дом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Дом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска поздно вечером в среду обстреляли Донецк и Горловку, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 23.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Ведомство также сообщает, что в 23.00 украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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