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Здание школы повреждено при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Здание школы повреждено при обстреле Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 10.08.2023

Здание школы повреждено при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Здание школы получило повреждения в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, пострадавших нет, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T19:25

2023-08-10T19:25

2023-08-10T20:01

ясиноватая

донецкая народная республика

горловка

сцкк

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, пострадавших нет, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале. "В результате обстрела города Ясиноватая повреждения получила Школа №5, а также дома частного сектора. В городе зафиксированы пожары. Пострадавших нет", - написал Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о 12 обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших в том числе и ракеты из РСЗО. В 18.35 и 18.45 ВСУ снова подвергли обстрелам город, а также Ясиноватский район, выпустив в общей сложности за это время семь снарядов "натовского" калибра. Кроме того, с 18.25 за 15 минут украинские войска два раза открыли огонь по Горловке, выпустив по городу в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889301058.html

ясиноватая

донецкая народная республика

горловка

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ясиноватая, донецкая народная республика, горловка, сцкк, вооруженные силы украины