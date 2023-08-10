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Здание школы повреждено при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Здание школы повреждено при обстреле Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 10.08.2023
Здание школы повреждено при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, пострадавших нет, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T19:25
2023-08-10T19:25
2023-08-10T20:01
ясиноватая
донецкая народная республика
горловка
сцкк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, пострадавших нет, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале. "В результате обстрела города Ясиноватая повреждения получила Школа №5, а также дома частного сектора. В городе зафиксированы пожары. Пострадавших нет", - написал Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о 12 обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших в том числе и ракеты из РСЗО. В 18.35 и 18.45 ВСУ снова подвергли обстрелам город, а также Ясиноватский район, выпустив в общей сложности за это время семь снарядов "натовского" калибра. Кроме того, с 18.25 за 15 минут украинские войска два раза открыли огонь по Горловке, выпустив по городу в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889301058.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, горловка, сцкк, вооруженные силы украины
Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Здание школы повреждено при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
Шевченко: здание школы повреждено при обстреле Ясиноватой украинскими войсками