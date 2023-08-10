https://ria.ru/20230810/obstrel-1889359763.html
При обстреле Новой Каховки погиб мирный житель
При обстреле Новой Каховки погиб мирный житель - РИА Новости, 10.08.2023
При обстреле Новой Каховки погиб мирный житель
При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщил представитель оперштаба администрации города. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T18:48
2023-08-10T18:48
2023-08-10T21:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 авг — РИА Новости. При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщил представитель оперштаба администрации города."В результате артобстрела один гражданский погиб, второй сильно ранен в голову, живот, руку", — заявил он.Скорая помощь не может госпитализировать пострадавшего из-за непрекращающегося обстрела. Украинские военные продолжают наносить удары по южной части города.Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра. Сейчас левобережные районы Херсонской области находятся под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережья.Как отметил сегодня представитель экстренных служб, за минувшие сутки противник выпустил более ста снарядов по городам Новая Каховка, Каховка, Алешки, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра.
https://ria.ru/20230809/obstrel-1889135723.html
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вооруженные силы украины, новая каховка, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Новая Каховка, Россия
При обстреле Новой Каховки погиб мирный житель
При артобстреле Новой Каховки погиб мирный житель, еще один получил ранения
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 авг — РИА Новости. При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщил представитель оперштаба администрации города.
«
"В результате артобстрела один гражданский погиб, второй сильно ранен в голову, живот, руку", — заявил он.
Скорая помощь не может госпитализировать пострадавшего из-за непрекращающегося обстрела. Украинские военные продолжают наносить удары по южной части города.
Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра. Сейчас левобережные районы Херсонской области
находятся под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережья.
Как отметил сегодня представитель экстренных служб, за минувшие сутки противник выпустил более ста снарядов по городам Новая Каховка, Каховка, Алешки, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра.
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