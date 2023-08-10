Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Новой Каховки погиб мирный житель - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 10.08.2023 (обновлено: 21:18 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/obstrel-1889359763.html
При обстреле Новой Каховки погиб мирный житель
При обстреле Новой Каховки погиб мирный житель - РИА Новости, 10.08.2023
При обстреле Новой Каховки погиб мирный житель
При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщил представитель оперштаба администрации города. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T18:48
2023-08-10T21:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
новая каховка
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889365852_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_0a1df88054c486d9795587448857ddfe.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 авг — РИА Новости. При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщил представитель оперштаба администрации города."В результате артобстрела один гражданский погиб, второй сильно ранен в голову, живот, руку", — заявил он.Скорая помощь не может госпитализировать пострадавшего из-за непрекращающегося обстрела. Украинские военные продолжают наносить удары по южной части города.Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра. Сейчас левобережные районы Херсонской области находятся под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережья.Как отметил сегодня представитель экстренных служб, за минувшие сутки противник выпустил более ста снарядов по городам Новая Каховка, Каховка, Алешки, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра.
https://ria.ru/20230809/obstrel-1889135723.html
новая каховка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889365852_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_1d0858df7d9af99176eab4edd01ee24c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, новая каховка, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Новая Каховка, Россия
При обстреле Новой Каховки погиб мирный житель

При артобстреле Новой Каховки погиб мирный житель, еще один получил ранения

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 авг — РИА Новости. При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погиб мирный житель, сообщил представитель оперштаба администрации города.
«
"В результате артобстрела один гражданский погиб, второй сильно ранен в голову, живот, руку", — заявил он.
Скорая помощь не может госпитализировать пострадавшего из-за непрекращающегося обстрела. Украинские военные продолжают наносить удары по южной части города.
Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра. Сейчас левобережные районы Херсонской области находятся под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережья.
Как отметил сегодня представитель экстренных служб, за минувшие сутки противник выпустил более ста снарядов по городам Новая Каховка, Каховка, Алешки, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра.
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
При украинском обстреле белгородского поселка Горьковский погиб человек
9 августа, 17:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныНовая КаховкаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала