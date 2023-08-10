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ВСУ обстреляли село в Брянской области, есть погибший и раненые
ВСУ обстреляли село в Брянской области, есть погибший и раненые - РИА Новости, 10.08.2023
ВСУ обстреляли село в Брянской области, есть погибший и раненые
Украинские войска обстреляли село Чаусы в Брянской области, один мирный житель погиб, двое пострадали, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:41
2023-08-10T16:41
2023-08-10T16:59
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
погарский район
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Чаусы в Брянской области, один мирный житель погиб, двое пострадали, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В настоящее время они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он.По словам губернатора, обстрел повредил имущество сельхозпредприятия. На месте сейчас работают оперативные и экстренные службы.Погарский район расположен на юго-западе Брянской области, у границы с Черниговской областью Украины. ВСУ регулярно обстреливают этот район и другие приграничные территории, а также запускают беспилотники со взрывчаткой. В Брянской области с 3 февраля 2023 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230806/pvo-1888423459.html
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происшествия, брянская область, александр богомаз, погарский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Погарский район
ВСУ обстреляли село в Брянской области, есть погибший и раненые
Богомаз: при обстреле украинскими войсками брянского села Чаусы погиб человек