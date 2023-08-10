https://ria.ru/20230810/obstrel-1889325208.html

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 10.08.2023

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по населенным пунктам Светлодарск, Ясиноватая и Макеевка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:29

2023-08-10T16:29

2023-08-10T16:29

специальная военная операция на украине

светлодарск

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по населенным пунктам Светлодарск, Ясиноватая и Макеевка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.55 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Светлодарск: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.00 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.10 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.15 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.35 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Светлодарск: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

светлодарск

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

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светлодарск, макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия, сцкк