Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
ВСУ выпустили 17 натовских снарядов по Светлодарску, Макеевке и Ясиноватой
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по населенным пунктам Светлодарск, Ясиноватая и Макеевка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.55 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Светлодарск: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.00 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.10 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.15 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.35 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Светлодарск: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.