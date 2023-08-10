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Число погибших при ракетном ударе по Запорожской области возросло до пяти - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 10.08.2023 (обновлено: 11:29 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/obstrel-1889232344.html
Число погибших при ракетном ударе по Запорожской области возросло до пяти
Число погибших при ракетном ударе по Запорожской области возросло до пяти - РИА Новости, 10.08.2023
Число погибших при ракетном ударе по Запорожской области возросло до пяти
Число погибших при обстреле села Трудовое Токмакского района Запорожской области, где был нанесен удар HIMARS, возросло до пяти человек, сообщил врио... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:14
2023-08-10T11:29
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Число погибших при обстреле села Трудовое Токмакского района Запорожской области, где был нанесен удар HIMARS, возросло до пяти человек, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram-канале.Украинские войска накануне обстреляли село Трудовое Токмакского района в Запорожской области. ранее сообщалось о четырех погибших мирных жителях."Кроме того, вчера около двух часов дня противник нанес ракетный удар "Хаймарсами" по предприятию "Гранд Карьер", расположенному вблизи села Трудовое Токмакского района. Пострадали семь человек из числа местных жителей, работников предприятия. Пятеро погибли, двое находятся в больнице. Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана максимальная помощь и поддержка", - написал Балицкий.Ситуацию на линии боевого соприкосновения он назвал напряженной.
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запорожская область, происшествия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия, Евгений Балицкий
Число погибших при ракетном ударе по Запорожской области возросло до пяти

Балицкий: число погибших при обстреле села Трудовое в Запорожской области выросло до пяти

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкОстатки снаряда
Остатки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Число погибших при обстреле села Трудовое Токмакского района Запорожской области, где был нанесен удар HIMARS, возросло до пяти человек, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Украинские войска накануне обстреляли село Трудовое Токмакского района в Запорожской области. ранее сообщалось о четырех погибших мирных жителях.
«
"Кроме того, вчера около двух часов дня противник нанес ракетный удар "Хаймарсами" по предприятию "Гранд Карьер", расположенному вблизи села Трудовое Токмакского района. Пострадали семь человек из числа местных жителей, работников предприятия. Пятеро погибли, двое находятся в больнице. Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана максимальная помощь и поддержка", - написал Балицкий.
Ситуацию на линии боевого соприкосновения он назвал напряженной.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПроисшествияЕвгений Балицкий
 
 
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