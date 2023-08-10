https://ria.ru/20230810/obstrel-1889232344.html

Число погибших при ракетном ударе по Запорожской области возросло до пяти

Число погибших при ракетном ударе по Запорожской области возросло до пяти - РИА Новости, 10.08.2023

Число погибших при ракетном ударе по Запорожской области возросло до пяти

Число погибших при обстреле села Трудовое Токмакского района Запорожской области, где был нанесен удар HIMARS, возросло до пяти человек, сообщил врио... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:14

2023-08-10T11:14

2023-08-10T11:29

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Число погибших при обстреле села Трудовое Токмакского района Запорожской области, где был нанесен удар HIMARS, возросло до пяти человек, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram-канале.Украинские войска накануне обстреляли село Трудовое Токмакского района в Запорожской области. ранее сообщалось о четырех погибших мирных жителях."Кроме того, вчера около двух часов дня противник нанес ракетный удар "Хаймарсами" по предприятию "Гранд Карьер", расположенному вблизи села Трудовое Токмакского района. Пострадали семь человек из числа местных жителей, работников предприятия. Пятеро погибли, двое находятся в больнице. Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана максимальная помощь и поддержка", - написал Балицкий.Ситуацию на линии боевого соприкосновения он назвал напряженной.

https://ria.ru/20230808/obstrel-1888936682.html

запорожская область

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запорожская область, происшествия, евгений балицкий