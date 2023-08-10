https://ria.ru/20230810/obstrel-1889231362.html
ВСУ выпустили за сутки более сотни снарядов по Херсонской области
ВСУ выпустили за сутки более сотни снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 10.08.2023
ВСУ выпустили за сутки более сотни снарядов по Херсонской области
Украинские войска выпустили за сутки более 100 снарядов по городам Новая Каховка, Каховка, Алешки, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:10
2023-08-10T11:10
2023-08-10T11:10
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили за сутки более 100 снарядов по городам Новая Каховка, Каховка, Алешки, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Корсунка, Казачьи Лагери, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днем обстрелам подверглись Казачьи Лагери, Алешки, Корсунка, Крынки и Голая Пристань, по ним прилетело 79 снарядов.
https://ria.ru/20230809/obstrel-1888996240.html
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новая каховка, каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Херсонская область , Происшествия
ВСУ выпустили за сутки более сотни снарядов по Херсонской области
Украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по городам и селам Херсонской области