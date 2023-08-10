ВСУ увеличили количество обстрелов кассетными боеприпасами, заявил Пушилин
Пушилин: ВСУ увеличили количество используемых при обстрелах кассетных боеприпасов
Повреждение квартиры № 52 дома № 27 по улице Кирова (Центрально-Городской район Горловки) в рузультате обстрела ВСУ
Повреждение квартиры № 52 дома № 27 по улице Кирова (Центрально-Городской район Горловки) в рузультате обстрела ВСУ
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Украинские военные увеличили количество используемых при обстрелах территории Донецкой Народной Республики кассетных боеприпасов, последствия этого в первую очередь коснулись мирных жителей, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин
"Противник увеличил количество используемых кассетных боеприпасов, в первую очередь это коснулось, безусловно, гражданского населения. В последние дни под обстрелы помимо Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки попал <…> и Шахтерск, город, который находится в тылу. Попали и ряд районов центральной части Донецка. К сожалению, есть и погибшие, и раненые среди гражданских. Вчера погибла девочка четырех лет в Петровском районе Донецка, да и ночью сегодня погиб мужчина при обстреле Горловки," - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Он рассказал, что в последние дни стали характерны потери среди гражданских лиц.
Пушилин считает, что противник, не имея особых успехов на линии фронта, "отчитывается", сколько же нанес ущерба гражданским лицам. "По-другому объяснить это сложно, военной целесообразности в этом нет", - сказал он.