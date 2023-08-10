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ВСУ увеличили количество обстрелов кассетными боеприпасами, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.08.2023
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09:14 10.08.2023 (обновлено: 09:34 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/obstrel-1889207814.html
ВСУ увеличили количество обстрелов кассетными боеприпасами, заявил Пушилин
ВСУ увеличили количество обстрелов кассетными боеприпасами, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.08.2023
ВСУ увеличили количество обстрелов кассетными боеприпасами, заявил Пушилин
Украинские военные увеличили количество используемых при обстрелах территории Донецкой Народной Республики кассетных боеприпасов, последствия этого в первую... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:14
2023-08-10T09:34
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
денис пушилин
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Украинские военные увеличили количество используемых при обстрелах территории Донецкой Народной Республики кассетных боеприпасов, последствия этого в первую очередь коснулись мирных жителей, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин"Противник увеличил количество используемых кассетных боеприпасов, в первую очередь это коснулось, безусловно, гражданского населения. В последние дни под обстрелы помимо Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки попал &lt;…&gt; и Шахтерск, город, который находится в тылу. Попали и ряд районов центральной части Донецка. К сожалению, есть и погибшие, и раненые среди гражданских. Вчера погибла девочка четырех лет в Петровском районе Донецка, да и ночью сегодня погиб мужчина при обстреле Горловки," - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Он рассказал, что в последние дни стали характерны потери среди гражданских лиц.Пушилин считает, что противник, не имея особых успехов на линии фронта, "отчитывается", сколько же нанес ущерба гражданским лицам. "По-другому объяснить это сложно, военной целесообразности в этом нет", - сказал он.
https://ria.ru/20230810/obstrel-1889197908.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Денис Пушилин
ВСУ увеличили количество обстрелов кассетными боеприпасами, заявил Пушилин

Пушилин: ВСУ увеличили количество используемых при обстрелах кассетных боеприпасов

Повреждение квартиры № 52 дома № 27 по улице Кирова (Центрально-Городской район Горловки) в рузультате обстрела ВСУ
Повреждение квартиры № 52 дома № 27 по улице Кирова (Центрально-Городской район Горловки) в рузультате обстрела ВСУ
Повреждение квартиры № 52 дома № 27 по улице Кирова (Центрально-Городской район Горловки) в рузультате обстрела ВСУ
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Украинские военные увеличили количество используемых при обстрелах территории Донецкой Народной Республики кассетных боеприпасов, последствия этого в первую очередь коснулись мирных жителей, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин
"Противник увеличил количество используемых кассетных боеприпасов, в первую очередь это коснулось, безусловно, гражданского населения. В последние дни под обстрелы помимо Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки попал <…> и Шахтерск, город, который находится в тылу. Попали и ряд районов центральной части Донецка. К сожалению, есть и погибшие, и раненые среди гражданских. Вчера погибла девочка четырех лет в Петровском районе Донецка, да и ночью сегодня погиб мужчина при обстреле Горловки," - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Он рассказал, что в последние дни стали характерны потери среди гражданских лиц.
Пушилин считает, что противник, не имея особых успехов на линии фронта, "отчитывается", сколько же нанес ущерба гражданским лицам. "По-другому объяснить это сложно, военной целесообразности в этом нет", - сказал он.
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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
07:28
 
Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияДенис Пушилин
 
 
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