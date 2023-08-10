https://ria.ru/20230810/obstrel-1889207814.html

ВСУ увеличили количество обстрелов кассетными боеприпасами, заявил Пушилин

ВСУ увеличили количество обстрелов кассетными боеприпасами, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.08.2023

ВСУ увеличили количество обстрелов кассетными боеприпасами, заявил Пушилин

Украинские военные увеличили количество используемых при обстрелах территории Донецкой Народной Республики кассетных боеприпасов, последствия этого в первую... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T09:14

2023-08-10T09:14

2023-08-10T09:34

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889206823_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_d4c25796db82029af92943c1f28011cb.jpg

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Украинские военные увеличили количество используемых при обстрелах территории Донецкой Народной Республики кассетных боеприпасов, последствия этого в первую очередь коснулись мирных жителей, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин"Противник увеличил количество используемых кассетных боеприпасов, в первую очередь это коснулось, безусловно, гражданского населения. В последние дни под обстрелы помимо Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки попал <…> и Шахтерск, город, который находится в тылу. Попали и ряд районов центральной части Донецка. К сожалению, есть и погибшие, и раненые среди гражданских. Вчера погибла девочка четырех лет в Петровском районе Донецка, да и ночью сегодня погиб мужчина при обстреле Горловки," - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Он рассказал, что в последние дни стали характерны потери среди гражданских лиц.Пушилин считает, что противник, не имея особых успехов на линии фронта, "отчитывается", сколько же нанес ущерба гражданским лицам. "По-другому объяснить это сложно, военной целесообразности в этом нет", - сказал он.

https://ria.ru/20230810/obstrel-1889197908.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, денис пушилин