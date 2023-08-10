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Раненный при обстреле ВСУ Горловки мирный житель умер - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:32 10.08.2023 (обновлено: 09:09 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/obstrel-1889202586.html
Раненный при обстреле ВСУ Горловки мирный житель умер
Раненный при обстреле ВСУ Горловки мирный житель умер - РИА Новости, 10.08.2023
Раненный при обстреле ВСУ Горловки мирный житель умер
Умер житель Горловки, раненный при обстреле со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T08:32
2023-08-10T09:09
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Умер житель Горловки, раненный при обстреле со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Мирный житель Горловки, получивший ранения в результате украинской вооруженной агрессии, скончался. Светлая память", — говорится в публикации.О том, что при обстреле центра города пострадал мужчина, Приходько написал ранее утром в четверг.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 07:00 ВСУ выпустили по Центрально-Городскому району Горловку четыре снаряда калибра 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Раненный при обстреле ВСУ Горловки мирный житель умер

Мэр Приходько: раненный при обстреле украинскими войсками Горловки мирный житель умер

Повреждение квартиры № 52 дома № 27 по улице Кирова (Центрально-Городской район Горловки) в рузультате обстрела ВСУ
Повреждение квартиры № 52 дома № 27 по улице Кирова (Центрально-Городской район Горловки) в рузультате обстрела ВСУ
Повреждение квартиры № 52 дома № 27 по улице Кирова (Центрально-Городской район Горловки) в рузультате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Умер житель Горловки, раненный при обстреле со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Мирный житель Горловки, получивший ранения в результате украинской вооруженной агрессии, скончался. Светлая память", — говорится в публикации.
О том, что при обстреле центра города пострадал мужчина, Приходько написал ранее утром в четверг.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 07:00 ВСУ выпустили по Центрально-Городскому району Горловку четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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