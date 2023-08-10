https://ria.ru/20230810/obstrel-1889202586.html

Раненный при обстреле ВСУ Горловки мирный житель умер

Раненный при обстреле ВСУ Горловки мирный житель умер - РИА Новости, 10.08.2023

Раненный при обстреле ВСУ Горловки мирный житель умер

Умер житель Горловки, раненный при обстреле со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T08:32

2023-08-10T08:32

2023-08-10T09:09

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Умер житель Горловки, раненный при обстреле со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Мирный житель Горловки, получивший ранения в результате украинской вооруженной агрессии, скончался. Светлая память", — говорится в публикации.О том, что при обстреле центра города пострадал мужчина, Приходько написал ранее утром в четверг.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 07:00 ВСУ выпустили по Центрально-Городскому району Горловку четыре снаряда калибра 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия