https://ria.ru/20230810/obstrel-1889197908.html

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.08.2023

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T07:28

2023-08-10T07:28

2023-08-10T07:40

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецк

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате обстрела центра Горловки со стороны ВФУ ранен мирный горловчанин", — написал он.По предварительным данным, снаряды украинских войск разорвались около Кировского рынка, уточнил Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230810/obstrely-1889192564.html

горловка

украина

донецк

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горловка, украина, донецк, иван приходько, происшествия