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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.08.2023
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T07:28
2023-08-10T07:28
2023-08-10T07:40
специальная военная операция на украине
горловка
украина
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иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате обстрела центра Горловки со стороны ВФУ ранен мирный горловчанин", — написал он.По предварительным данным, снаряды украинских войск разорвались около Кировского рынка, уточнил Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мэр: при обстреле украинскими войсками Горловки пострадал мирный житель