https://ria.ru/20230810/obstanovka-1888870793.html

"Нацелились на Мариуполь". Что происходит в зоне СВО

"Нацелились на Мариуполь". Что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 10.08.2023

"Нацелились на Мариуполь". Что происходит в зоне СВО

Украинское наступление длится уже больше двух месяцев. Несмотря на локальные успехи, оборону так и не прорвали. Вместе с тем Вооруженные силы России наступают... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T08:00

2023-08-10T08:00

2023-08-10T08:01

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

мариуполь

волноваха

денис пушилин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796526046_0:96:3170:1879_1920x0_80_0_0_978562d34a40f55240596d863996156e.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Украинское наступление длится уже больше двух месяцев. Несмотря на локальные успехи, оборону так и не прорвали. Вместе с тем Вооруженные силы России наступают на другом участке фронта. О ситуации на линии соприкосновения — в материале РИА Новости.Рывок к морюАктивные бои продолжаются по всей линии соприкосновения. ВСУ не оставляют попыток преодолеть минные поля и выйти к первой линии обороны на Запорожском направлении.Под Работино и Пятихатками им это не удалось, но на Времьевском выступе они продвинулись.Понеся большие потери, ВСУ заняли село Старомайорское. Но удержать его трудно — там практически не осталось целых домов, где можно укрыться от артиллерийского огня и дронов. Российские подразделения покинули населенный пункт и круглосуточно ровняют его руины с землей.Однако украинский генштаб не намерен отступать. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Киев перебрасывает на это направление резервы.В двух километрах за речкой Мокрые Ялы пытаются взять под контроль село Урожайное. Здесь основной узел обороны российской армии на Времьевском выступе. Если его захватят, откроется путь южнее на Старомлиновку. А оттуда дорога на восток до Волновахи посредине стратегически важной 100-километровой трассы Донецк — Мариуполь."В ВСУ полагают, что им удалось нащупать бреши в нашей обороне, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Мы ожидаем, что тут усилят давление. Для Киева главная цель — перерезать сухопутный мост из Крыма в большую Россию и выйти к Азовскому морю. На Запорожском направлении не получается, поэтому хотят совершить рывок к Мариуполю. Этот удар наверняка поддержит группировка, засевшая в Угледаре".Офицер подчеркнул, что реалии на местах иные. Ощутимая часть резервов для контрнаступления уже задействована, а пригодного для продвижения плацдарма у ВСУ по-прежнему нет.К тому же от Старомлиновки до Волновахи почти 60 километров по прямой. И вряд ли украинцам позволят пройти такое расстояние беспрепятственно.Без переменНа самом западном участке линии боевого соприкосновения в Херсонской области — без изменений. Киев пытается занять острова на Днепре, чтобы сократить время переброски подразделений на левый берег. Никаких результатов не добились, так как акватория просматривается беспилотниками.В частности, в конце прошлой недели группировка "Днепр" отбила вылазку диверсионно-разведывательной группы спецназа на острове Буряковый с помощью корабельных РСЗО МС-227, смонтированных на тягачах МТЛБ.Под Донецком российская армия понемногу окружает Авдеевку, где не прекращаются позиционные бои с периодическими взаимными атаками у Водяного, Первомайского и Северного, а также у Невельского. К северу — столкновения у Красногоровки.Российские силы закрепляются на новых позициях в районе населенного пункта Каменка, откуда недавно вытеснили ВСУ. Впрочем, оперативного окружения Авдеевки пока нет. И уже который месяц не удается занять Марьинку, где фронт замер.В районе Артемовска ВСУ давят на Дубово — Васильевку, Берховку, Клещеевку, Андреевку и Курдюмовку. По информации очевидцев, украинская артиллерия вовсю применяет кассетные боеприпасы. Севернее Артемовска выдвинулись к Соледару, но их отбили.Буферная зонаНа большей части линии боевого соприкосновения российские подразделения находятся в обороне. Но кое-где наступают.Атакуют на широком фронте от Кременной до границы с Белгородской областью. На Краснолиманском направлении продвинулись к населенному пункту Торское. Вышли к окраинам Купянска и взяли под контроль важную для логистики железнодорожную станцию Молчаново.Полностью освободили Новоселовское — это открывает возможность наступления на Купянск не только с севера и северо-востока, но и с востока и юго-востока. Контроль над поселком снимает угрозу с Куземовки и резко ухудшает положение ВСУ на Сватовском направлении. Согласно данным Минобороны, войска преодолели три километра в глубину обороны и 11 километров по фронту.По оценкам украинского Генштаба, главная задача Москвы на Краснолиманском и Купянском направлениях — выйти к Оскольскому водохранилищу. Восточный берег — идеальный оборонительный рубеж. Если его занять, армия создаст буферную зону между подконтрольной Киеву частью Харьковской области и ЛНР.Западнее Оскольского водохранилища — Изюм. От этого города прямая дорога на славянско-краматорскую агломерацию. Именно в Краматорске располагается штаб украинской группировки "Восток".Активные действия на западе ЛНР и в Харьковской области вынуждают Киев перебрасывать сюда войска с других участков фронта — прежде всего запорожского и артемовского. Это тормозит и без того не очень стремительное украинское наступление, которому в начале лета отводили два-три месяца.

https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230806/zaporozhe-1888522067.html

киев

мариуполь

волноваха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, киев, мариуполь, волноваха, денис пушилин, вооруженные силы украины