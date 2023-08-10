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"Нацелились на Мариуполь". Что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 10.08.2023 (обновлено: 08:01 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/obstanovka-1888870793.html
"Нацелились на Мариуполь". Что происходит в зоне СВО
"Нацелились на Мариуполь". Что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 10.08.2023
"Нацелились на Мариуполь". Что происходит в зоне СВО
Украинское наступление длится уже больше двух месяцев. Несмотря на локальные успехи, оборону так и не прорвали. Вместе с тем Вооруженные силы России наступают... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T08:00
2023-08-10T08:01
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
мариуполь
волноваха
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Украинское наступление длится уже больше двух месяцев. Несмотря на локальные успехи, оборону так и не прорвали. Вместе с тем Вооруженные силы России наступают на другом участке фронта. О ситуации на линии соприкосновения — в материале РИА Новости.Рывок к морюАктивные бои продолжаются по всей линии соприкосновения. ВСУ не оставляют попыток преодолеть минные поля и выйти к первой линии обороны на Запорожском направлении.Под Работино и Пятихатками им это не удалось, но на Времьевском выступе они продвинулись.Понеся большие потери, ВСУ заняли село Старомайорское. Но удержать его трудно — там практически не осталось целых домов, где можно укрыться от артиллерийского огня и дронов. Российские подразделения покинули населенный пункт и круглосуточно ровняют его руины с землей.Однако украинский генштаб не намерен отступать. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Киев перебрасывает на это направление резервы.В двух километрах за речкой Мокрые Ялы пытаются взять под контроль село Урожайное. Здесь основной узел обороны российской армии на Времьевском выступе. Если его захватят, откроется путь южнее на Старомлиновку. А оттуда дорога на восток до Волновахи посредине стратегически важной 100-километровой трассы Донецк — Мариуполь."В ВСУ полагают, что им удалось нащупать бреши в нашей обороне, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Мы ожидаем, что тут усилят давление. Для Киева главная цель — перерезать сухопутный мост из Крыма в большую Россию и выйти к Азовскому морю. На Запорожском направлении не получается, поэтому хотят совершить рывок к Мариуполю. Этот удар наверняка поддержит группировка, засевшая в Угледаре".Офицер подчеркнул, что реалии на местах иные. Ощутимая часть резервов для контрнаступления уже задействована, а пригодного для продвижения плацдарма у ВСУ по-прежнему нет.К тому же от Старомлиновки до Волновахи почти 60 километров по прямой. И вряд ли украинцам позволят пройти такое расстояние беспрепятственно.Без переменНа самом западном участке линии боевого соприкосновения в Херсонской области — без изменений. Киев пытается занять острова на Днепре, чтобы сократить время переброски подразделений на левый берег. Никаких результатов не добились, так как акватория просматривается беспилотниками.В частности, в конце прошлой недели группировка "Днепр" отбила вылазку диверсионно-разведывательной группы спецназа на острове Буряковый с помощью корабельных РСЗО МС-227, смонтированных на тягачах МТЛБ.Под Донецком российская армия понемногу окружает Авдеевку, где не прекращаются позиционные бои с периодическими взаимными атаками у Водяного, Первомайского и Северного, а также у Невельского. К северу — столкновения у Красногоровки.Российские силы закрепляются на новых позициях в районе населенного пункта Каменка, откуда недавно вытеснили ВСУ. Впрочем, оперативного окружения Авдеевки пока нет. И уже который месяц не удается занять Марьинку, где фронт замер.В районе Артемовска ВСУ давят на Дубово — Васильевку, Берховку, Клещеевку, Андреевку и Курдюмовку. По информации очевидцев, украинская артиллерия вовсю применяет кассетные боеприпасы. Севернее Артемовска выдвинулись к Соледару, но их отбили.Буферная зонаНа большей части линии боевого соприкосновения российские подразделения находятся в обороне. Но кое-где наступают.Атакуют на широком фронте от Кременной до границы с Белгородской областью. На Краснолиманском направлении продвинулись к населенному пункту Торское. Вышли к окраинам Купянска и взяли под контроль важную для логистики железнодорожную станцию Молчаново.Полностью освободили Новоселовское — это открывает возможность наступления на Купянск не только с севера и северо-востока, но и с востока и юго-востока. Контроль над поселком снимает угрозу с Куземовки и резко ухудшает положение ВСУ на Сватовском направлении. Согласно данным Минобороны, войска преодолели три километра в глубину обороны и 11 километров по фронту.По оценкам украинского Генштаба, главная задача Москвы на Краснолиманском и Купянском направлениях — выйти к Оскольскому водохранилищу. Восточный берег — идеальный оборонительный рубеж. Если его занять, армия создаст буферную зону между подконтрольной Киеву частью Харьковской области и ЛНР.Западнее Оскольского водохранилища — Изюм. От этого города прямая дорога на славянско-краматорскую агломерацию. Именно в Краматорске располагается штаб украинской группировки "Восток".Активные действия на западе ЛНР и в Харьковской области вынуждают Киев перебрасывать сюда войска с других участков фронта — прежде всего запорожского и артемовского. Это тормозит и без того не очень стремительное украинское наступление, которому в начале лета отводили два-три месяца.
https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230806/zaporozhe-1888522067.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, киев, мариуполь, волноваха, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Мариуполь, Волноваха, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины

"Нацелились на Мариуполь". Что происходит в зоне СВО

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Украинское наступление длится уже больше двух месяцев. Несмотря на локальные успехи, оборону так и не прорвали. Вместе с тем Вооруженные силы России наступают на другом участке фронта. О ситуации на линии соприкосновения — в материале РИА Новости.

Рывок к морю

Активные бои продолжаются по всей линии соприкосновения. ВСУ не оставляют попыток преодолеть минные поля и выйти к первой линии обороны на Запорожском направлении.
Под Работино и Пятихатками им это не удалось, но на Времьевском выступе они продвинулись.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара
Понеся большие потери, ВСУ заняли село Старомайорское. Но удержать его трудно — там практически не осталось целых домов, где можно укрыться от артиллерийского огня и дронов. Российские подразделения покинули населенный пункт и круглосуточно ровняют его руины с землей.
Однако украинский генштаб не намерен отступать. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Киев перебрасывает на это направление резервы.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие
В двух километрах за речкой Мокрые Ялы пытаются взять под контроль село Урожайное. Здесь основной узел обороны российской армии на Времьевском выступе. Если его захватят, откроется путь южнее на Старомлиновку. А оттуда дорога на восток до Волновахи посредине стратегически важной 100-километровой трассы Донецк — Мариуполь.
"В ВСУ полагают, что им удалось нащупать бреши в нашей обороне, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Мы ожидаем, что тут усилят давление. Для Киева главная цель — перерезать сухопутный мост из Крыма в большую Россию и выйти к Азовскому морю. На Запорожском направлении не получается, поэтому хотят совершить рывок к Мариуполю. Этот удар наверняка поддержит группировка, засевшая в Угледаре".
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледар
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледар - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледар
Офицер подчеркнул, что реалии на местах иные. Ощутимая часть резервов для контрнаступления уже задействована, а пригодного для продвижения плацдарма у ВСУ по-прежнему нет.
К тому же от Старомлиновки до Волновахи почти 60 километров по прямой. И вряд ли украинцам позволят пройти такое расстояние беспрепятственно.

Без перемен

На самом западном участке линии боевого соприкосновения в Херсонской области — без изменений. Киев пытается занять острова на Днепре, чтобы сократить время переброски подразделений на левый берег. Никаких результатов не добились, так как акватория просматривается беспилотниками.
© AP Photo / Bernat ArmangueАнтоновский мост
Антоновский мост - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Антоновский мост
В частности, в конце прошлой недели группировка "Днепр" отбила вылазку диверсионно-разведывательной группы спецназа на острове Буряковый с помощью корабельных РСЗО МС-227, смонтированных на тягачах МТЛБ.
Под Донецком российская армия понемногу окружает Авдеевку, где не прекращаются позиционные бои с периодическими взаимными атаками у Водяного, Первомайского и Северного, а также у Невельского. К северу — столкновения у Красногоровки.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
"Стали действовать иначе". Какое оружие ВСУ получат от Пентагона
7 августа, 08:00
Российские силы закрепляются на новых позициях в районе населенного пункта Каменка, откуда недавно вытеснили ВСУ. Впрочем, оперативного окружения Авдеевки пока нет. И уже который месяц не удается занять Марьинку, где фронт замер.
В районе Артемовска ВСУ давят на Дубово — Васильевку, Берховку, Клещеевку, Андреевку и Курдюмовку. По информации очевидцев, украинская артиллерия вовсю применяет кассетные боеприпасы. Севернее Артемовска выдвинулись к Соледару, но их отбили.

Буферная зона

На большей части линии боевого соприкосновения российские подразделения находятся в обороне. Но кое-где наступают.
Атакуют на широком фронте от Кременной до границы с Белгородской областью. На Краснолиманском направлении продвинулись к населенному пункту Торское. Вышли к окраинам Купянска и взяли под контроль важную для логистики железнодорожную станцию Молчаново.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне специальной военной операции
Полностью освободили Новоселовское — это открывает возможность наступления на Купянск не только с севера и северо-востока, но и с востока и юго-востока. Контроль над поселком снимает угрозу с Куземовки и резко ухудшает положение ВСУ на Сватовском направлении. Согласно данным Минобороны, войска преодолели три километра в глубину обороны и 11 километров по фронту.
По оценкам украинского Генштаба, главная задача Москвы на Краснолиманском и Купянском направлениях — выйти к Оскольскому водохранилищу. Восточный берег — идеальный оборонительный рубеж. Если его занять, армия создаст буферную зону между подконтрольной Киеву частью Харьковской области и ЛНР.
Украинские военные. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
СМИ: НАТО стоит подумать о своей слабости после катастрофы ВСУ на Запорожье
6 августа, 21:52
Западнее Оскольского водохранилища — Изюм. От этого города прямая дорога на славянско-краматорскую агломерацию. Именно в Краматорске располагается штаб украинской группировки "Восток".
Активные действия на западе ЛНР и в Харьковской области вынуждают Киев перебрасывать сюда войска с других участков фронта — прежде всего запорожского и артемовского. Это тормозит и без того не очень стремительное украинское наступление, которому в начале лета отводили два-три месяца.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевМариупольВолновахаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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