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Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен - РИА Новости, 10.08.2023
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Туризм
 
13:37 10.08.2023 (обновлено: 15:01 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/obmen-1889271416.html
Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен
Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен - РИА Новости, 10.08.2023
Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен
Россия предложила Индии запустить безвизовый режим для туристических групп, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минэкономразвития Максим... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:37
2023-08-10T15:01
туризм
максим решетников
россия
индия
китай
новости - туризм
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россия предложила Индии запустить безвизовый режим для туристических групп, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он напомнил, что аналогичный режим уже действует с Китаем и Ираном."Дальше у нас Индия, еще надо межправ заключать и так далее. Будем дальше развивать", — сказал Решетников.По словам министра, российская сторона направила предложение в Нью-Дели. Сейчас идет проработка по дипломатическим каналам, добавил Решетников, пообещав ускорить процесс.С 1 августа начался безвизовый групповой туристический обмен между Россией и Китаем, а также Ираном. Этот режим предусматривает, что граждане обеих стран могут посещать другую страну без виз, если въезжают с туристическими целями в составе групп до 50 человек и на срок не более 15 дней. А возглавлять группу должен представитель направившей ее туристической организации.
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максим решетников, россия, индия, китай, новости - туризм
Туризм, Максим Решетников, Россия, Индия, Китай, Новости - Туризм
Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен

Россия предложила Индии начать групповой безвизовый обмен туристами

© РИА Новости / Мария Косарева Пляж Мандрем на севере штата Гоа, Индия
Пляж Мандрем на севере штата Гоа, Индия - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Мария Косарева
Пляж Мандрем на севере штата Гоа, Индия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россия предложила Индии запустить безвизовый режим для туристических групп, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Он напомнил, что аналогичный режим уже действует с Китаем и Ираном.
"Дальше у нас Индия, еще надо межправ заключать и так далее. Будем дальше развивать", — сказал Решетников.
По словам министра, российская сторона направила предложение в Нью-Дели. Сейчас идет проработка по дипломатическим каналам, добавил Решетников, пообещав ускорить процесс.
С 1 августа начался безвизовый групповой туристический обмен между Россией и Китаем, а также Ираном. Этот режим предусматривает, что граждане обеих стран могут посещать другую страну без виз, если въезжают с туристическими целями в составе групп до 50 человек и на срок не более 15 дней. А возглавлять группу должен представитель направившей ее туристической организации.
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