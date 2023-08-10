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Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен

Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен - РИА Новости, 10.08.2023

Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен

Россия предложила Индии запустить безвизовый режим для туристических групп, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минэкономразвития Максим... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:37

2023-08-10T13:37

2023-08-10T15:01

туризм

максим решетников

россия

индия

китай

новости - туризм

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россия предложила Индии запустить безвизовый режим для туристических групп, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он напомнил, что аналогичный режим уже действует с Китаем и Ираном."Дальше у нас Индия, еще надо межправ заключать и так далее. Будем дальше развивать", — сказал Решетников.По словам министра, российская сторона направила предложение в Нью-Дели. Сейчас идет проработка по дипломатическим каналам, добавил Решетников, пообещав ускорить процесс.С 1 августа начался безвизовый групповой туристический обмен между Россией и Китаем, а также Ираном. Этот режим предусматривает, что граждане обеих стран могут посещать другую страну без виз, если въезжают с туристическими целями в составе групп до 50 человек и на срок не более 15 дней. А возглавлять группу должен представитель направившей ее туристической организации.

россия

индия

китай

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2023

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максим решетников, россия, индия, китай, новости - туризм