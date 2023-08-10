СМИ: мятежники в Нигере пригрозили убить Базума в случае интервенции
AP: мятежники в Нигере пригрозили убить Базума в случае интервенции
© AP Photo / Sam MednickМятежники, свергнувшие президента Нигерии Мохамеда Базума, во время митинга
© AP Photo / Sam Mednick
Мятежники, свергнувшие президента Нигерии Мохамеда Базума, во время митинга. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мятежники в Нигере заявили заместителю главы американского Госдепа Виктории Нуланд, что убьют президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.
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"Хунта Нигера заявила высокопоставленному дипломату США, что они убьют отстраненного президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить его власть", — говорится в публикации.
Нуланд узнала об угрозе Базуму во время визита в Нигер на этой неделе, уточнило агентство.
Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани вышел в телеэфир как глава Национального совета по защите отечества. Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Президента по-прежнему удерживают в резиденции. Лидеры многих стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.
Как сообщил в четверг председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу, он допускает применение силы для урегулирования ситуации в африканской стране.
Накануне вечером пришли сообщения о нанесении французскими военными ударов по объектам Национальной гвардии Нигера. Как рассказал корреспондент РИА Новости, несмотря на это, обстановка в столице Ниамее остается спокойной.