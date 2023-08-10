https://ria.ru/20230810/niger-1889367039.html

СМИ: мятежники в Нигере пригрозили убить Базума в случае интервенции

СМИ: мятежники в Нигере пригрозили убить Базума в случае интервенции - РИА Новости, 10.08.2023

СМИ: мятежники в Нигере пригрозили убить Базума в случае интервенции

Мятежники в Нигере заявили заместителю главы американского Госдепа Виктории Нуланд, что убьют президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции, сообщило... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T19:31

2023-08-10T19:31

2023-08-10T21:26

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мохамед базум

виктория нуланд

государственный департамент сша

нигерия

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мятежники в Нигере заявили заместителю главы американского Госдепа Виктории Нуланд, что убьют президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники."Хунта Нигера заявила высокопоставленному дипломату США, что они убьют отстраненного президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить его власть", — говорится в публикации.Нуланд узнала об угрозе Базуму во время визита в Нигер на этой неделе, уточнило агентство.Как сообщил в четверг председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу, он допускает применение силы для урегулирования ситуации в африканской стране.Накануне вечером пришли сообщения о нанесении французскими военными ударов по объектам Национальной гвардии Нигера. Как рассказал корреспондент РИА Новости, несмотря на это, обстановка в столице Ниамее остается спокойной.

https://ria.ru/20230810/niger-1889203258.html

https://ria.ru/20230809/niger-1889164483.html

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в мире, ниамей, нигер, мохамед базум, виктория нуланд, государственный департамент сша, нигерия, переворот в нигере — 2023