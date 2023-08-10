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СМИ: мятежники в Нигере пригрозили убить Базума в случае интервенции - РИА Новости, 10.08.2023
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19:31 10.08.2023 (обновлено: 21:26 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/niger-1889367039.html
СМИ: мятежники в Нигере пригрозили убить Базума в случае интервенции
СМИ: мятежники в Нигере пригрозили убить Базума в случае интервенции - РИА Новости, 10.08.2023
СМИ: мятежники в Нигере пригрозили убить Базума в случае интервенции
Мятежники в Нигере заявили заместителю главы американского Госдепа Виктории Нуланд, что убьют президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции, сообщило... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T19:31
2023-08-10T21:26
в мире
ниамей
нигер
мохамед базум
виктория нуланд
государственный департамент сша
нигерия
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мятежники в Нигере заявили заместителю главы американского Госдепа Виктории Нуланд, что убьют президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники."Хунта Нигера заявила высокопоставленному дипломату США, что они убьют отстраненного президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить его власть", — говорится в публикации.Нуланд узнала об угрозе Базуму во время визита в Нигер на этой неделе, уточнило агентство.Как сообщил в четверг председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу, он допускает применение силы для урегулирования ситуации в африканской стране.Накануне вечером пришли сообщения о нанесении французскими военными ударов по объектам Национальной гвардии Нигера. Как рассказал корреспондент РИА Новости, несмотря на это, обстановка в столице Ниамее остается спокойной.
https://ria.ru/20230810/niger-1889203258.html
https://ria.ru/20230809/niger-1889164483.html
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в мире, ниамей, нигер, мохамед базум, виктория нуланд, государственный департамент сша, нигерия, переворот в нигере — 2023
В мире, Ниамей, Нигер, Мохамед Базум, Виктория Нуланд, Государственный департамент США, Нигерия, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: мятежники в Нигере пригрозили убить Базума в случае интервенции

AP: мятежники в Нигере пригрозили убить Базума в случае интервенции

© AP Photo / Sam MednickМятежники, свергнувшие президента Нигерии Мохамеда Базума, во время митинга
Мятежники, свергнувшие президента Нигерии Мохамеда Базума, во время митинга - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Мятежники, свергнувшие президента Нигерии Мохамеда Базума, во время митинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мятежники в Нигере заявили заместителю главы американского Госдепа Виктории Нуланд, что убьют президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.
«
"Хунта Нигера заявила высокопоставленному дипломату США, что они убьют отстраненного президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить его власть", — говорится в публикации.
Нуланд узнала об угрозе Базуму во время визита в Нигер на этой неделе, уточнило агентство.

Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани вышел в телеэфир как глава Национального совета по защите отечества. Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Президента по-прежнему удерживают в резиденции. Лидеры многих стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.

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Как сообщил в четверг председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу, он допускает применение силы для урегулирования ситуации в африканской стране.
Накануне вечером пришли сообщения о нанесении французскими военными ударов по объектам Национальной гвардии Нигера. Как рассказал корреспондент РИА Новости, несмотря на это, обстановка в столице Ниамее остается спокойной.
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В миреНиамейНигерМохамед БазумВиктория НуландГосударственный департамент СШАНигерияПереворот в Нигере — 2023
 
 
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