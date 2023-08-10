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Председатель ЭКОВАС допустил применение силы в Нигере - РИА Новости, 10.08.2023
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18:54 10.08.2023 (обновлено: 19:08 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/niger-1889360574.html
Председатель ЭКОВАС допустил применение силы в Нигере
Председатель ЭКОВАС допустил применение силы в Нигере - РИА Новости, 10.08.2023
Председатель ЭКОВАС допустил применение силы в Нигере
Председатель ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу в ходе саммита заявил, что никакие варианты по Нигеру не сняты с повестки, в том числе применение силы как... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T18:54
2023-08-10T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
нигерия
нигер
франция
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Председатель ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу в ходе саммита заявил, что никакие варианты по Нигеру не сняты с повестки, в том числе применение силы как крайняя мера."Никакие опции не сняты с повестки, в том числе использование силы как крайняя мера", - заявил Тинубу.Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
https://ria.ru/20230810/niger-1889281739.html
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в мире, нигерия, нигер, франция, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нигерия, Нигер, Франция, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Председатель ЭКОВАС допустил применение силы в Нигере

Тинубу: по ситуации в Нигере возможны все варианты, включая применение силы

© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouНиамее, Нигер
Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Председатель ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу в ходе саммита заявил, что никакие варианты по Нигеру не сняты с повестки, в том числе применение силы как крайняя мера.
"Никакие опции не сняты с повестки, в том числе использование силы как крайняя мера", - заявил Тинубу.
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНигерияНигерФранцияМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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