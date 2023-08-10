https://ria.ru/20230810/niger-1889338561.html
Постпред США в ООН назвала Базума легитимным президентом Нигера
Постпред США в ООН назвала Базума легитимным президентом Нигера - РИА Новости, 10.08.2023
Постпред США в ООН назвала Базума легитимным президентом Нигера
США считают Мохамеда Базума легитимным президентом Нигера, заявила журналистам американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос о том,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:15
2023-08-10T17:15
2023-08-10T17:15
в мире
нигер
сша
мохамед базум
линда томас-гринфилд
оон
переворот в нигере — 2023
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ООН, 10 авг – РИА Новости. США считают Мохамеда Базума легитимным президентом Нигера, заявила журналистам американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос о том, какова позиция Совбеза в связи с назначением нового правительства в этой африканской стране. "Мы считаем президента Базума демократически избранным президентом Нигера. Условия, в которых он сейчас содержится, неприемлемы. Мы призывали к его освобождению вместе с генсеком ООН и членами ЭКОВАС, которые, как я понимаю, будут сегодня собираться, чтобы обсудить ситуацию там", - сказала Томас-Гринфилд. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, сша, мохамед базум, линда томас-гринфилд, оон, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, США, Мохамед Базум, Линда Томас-Гринфилд, ООН, Переворот в Нигере — 2023
Постпред США в ООН назвала Базума легитимным президентом Нигера
Томас-Гринфилд: США считают Мохамеда Базума легитимным президентом Нигера
ООН, 10 авг – РИА Новости. США считают Мохамеда Базума легитимным президентом Нигера, заявила журналистам американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос о том, какова позиция Совбеза в связи с назначением нового правительства в этой африканской стране.
"Мы считаем президента Базума демократически избранным президентом Нигера. Условия, в которых он сейчас содержится, неприемлемы. Мы призывали к его освобождению вместе с генсеком ООН и членами ЭКОВАС, которые, как я понимаю, будут сегодня собираться, чтобы обсудить ситуацию там", - сказала Томас-Гринфилд.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле
. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция
. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
Макрон хочет вернуть Нигер чужими руками