https://ria.ru/20230810/niger-1889338561.html

Постпред США в ООН назвала Базума легитимным президентом Нигера

Постпред США в ООН назвала Базума легитимным президентом Нигера - РИА Новости, 10.08.2023

Постпред США в ООН назвала Базума легитимным президентом Нигера

США считают Мохамеда Базума легитимным президентом Нигера, заявила журналистам американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос о том,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:15

2023-08-10T17:15

2023-08-10T17:15

в мире

нигер

сша

мохамед базум

линда томас-гринфилд

оон

переворот в нигере — 2023

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ООН, 10 авг – РИА Новости. США считают Мохамеда Базума легитимным президентом Нигера, заявила журналистам американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос о том, какова позиция Совбеза в связи с назначением нового правительства в этой африканской стране. "Мы считаем президента Базума демократически избранным президентом Нигера. Условия, в которых он сейчас содержится, неприемлемы. Мы призывали к его освобождению вместе с генсеком ООН и членами ЭКОВАС, которые, как я понимаю, будут сегодня собираться, чтобы обсудить ситуацию там", - сказала Томас-Гринфилд. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

нигер

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нигер, сша, мохамед базум, линда томас-гринфилд, оон, переворот в нигере — 2023