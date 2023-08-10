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Лидер мятежников в Нигере подписал указ о формировании нового правительства - РИА Новости, 10.08.2023
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08:41 10.08.2023 (обновлено: 09:57 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/niger-1889203258.html
Лидер мятежников в Нигере подписал указ о формировании нового правительства
Лидер мятежников в Нигере подписал указ о формировании нового правительства - РИА Новости, 10.08.2023
Лидер мятежников в Нигере подписал указ о формировании нового правительства
Лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода, сообщил портал... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T08:41
2023-08-10T09:57
в мире
нигер
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода, сообщил портал ActuNiger. &quot;Председатель &quot;Национального совета по защите отечества&quot;, глава государства, подписал &lt;...&gt; 9 августа 2023 года указ о назначении членов правительства&quot;, — говорится в публикации.В кабинет вошел 21 министр. При этом, согласно представленному списку, только несколько человек имеют военные чины.Назначенный мятежниками премьер Нигера Ламин Зейн Али Махаман — финансист по образованию. С 2003 по 2010 год он работал министром финансов, затем потерял должность из-за госпереворота. В последнее время новый премьер был представителем Африканского банка развития в Чаде, Кот-д"Ивуаре и Габоне. Он будет совмещать пост главы правительства с должностью министра экономики и финансов.Новым министром иностранных дел стал Бакара Йау Сангаре, который ранее исполнял обязанности постпреда Нигера в ООН. Минобороны возглавил генерал Салифу Моди. С 2000 года по апрель 2023-го он занимал должность начальника Генштаба ВС Нигера. За трое суток до отстранения Моди повысили до "четырехзвездного" генерала. В начале июня его назначили чрезвычайным и полномочным послом Нигера в ОАЭ.Накануне вечером пришли сообщения о нанесении французскими военными ударов по объектам Национальной гвардии Нигера. Как сообщает корреспондент РИА Новости, несмотря на это, обстановка в столице Ниамее остается спокойной.
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в мире, нигер, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Переворот в Нигере — 2023
Лидер мятежников в Нигере подписал указ о формировании нового правительства

ActuNiger: генерал Тчиани подписал указ о формировании нового правительства в Нигере

© AFP 2023 / Сторонники "Национального совета по защите отечества" во время демонстрации в Ниамее
Сторонники Национального совета по защите отечества во время демонстрации в Ниамее - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AFP 2023 /
Сторонники "Национального совета по защите отечества" во время демонстрации в Ниамее
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода, сообщил портал ActuNiger.
«

"Председатель "Национального совета по защите отечества", глава государства, подписал <...> 9 августа 2023 года указ о назначении членов правительства", — говорится в публикации.

В кабинет вошел 21 министр. При этом, согласно представленному списку, только несколько человек имеют военные чины.
Назначенный мятежниками премьер Нигера Ламин Зейн Али Махаман — финансист по образованию. С 2003 по 2010 год он работал министром финансов, затем потерял должность из-за госпереворота. В последнее время новый премьер был представителем Африканского банка развития в Чаде, Кот-д"Ивуаре и Габоне. Он будет совмещать пост главы правительства с должностью министра экономики и финансов.
Новым министром иностранных дел стал Бакара Йау Сангаре, который ранее исполнял обязанности постпреда Нигера в ООН. Минобороны возглавил генерал Салифу Моди. С 2000 года по апрель 2023-го он занимал должность начальника Генштаба ВС Нигера. За трое суток до отстранения Моди повысили до "четырехзвездного" генерала. В начале июня его назначили чрезвычайным и полномочным послом Нигера в ОАЭ.

Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани вышел в телеэфир как глава Национального совета по защите отечества. Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Президента по-прежнему удерживают в резиденции. Лидеры многих стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.

Накануне вечером пришли сообщения о нанесении французскими военными ударов по объектам Национальной гвардии Нигера. Как сообщает корреспондент РИА Новости, несмотря на это, обстановка в столице Ниамее остается спокойной.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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