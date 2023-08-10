https://ria.ru/20230810/niger-1889203258.html

Лидер мятежников в Нигере подписал указ о формировании нового правительства

Лидер мятежников в Нигере подписал указ о формировании нового правительства - РИА Новости, 10.08.2023

Лидер мятежников в Нигере подписал указ о формировании нового правительства

Лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода, сообщил портал... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T08:41

2023-08-10T08:41

2023-08-10T09:57

в мире

нигер

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода, сообщил портал ActuNiger. "Председатель "Национального совета по защите отечества", глава государства, подписал <...> 9 августа 2023 года указ о назначении членов правительства", — говорится в публикации.В кабинет вошел 21 министр. При этом, согласно представленному списку, только несколько человек имеют военные чины.Назначенный мятежниками премьер Нигера Ламин Зейн Али Махаман — финансист по образованию. С 2003 по 2010 год он работал министром финансов, затем потерял должность из-за госпереворота. В последнее время новый премьер был представителем Африканского банка развития в Чаде, Кот-д"Ивуаре и Габоне. Он будет совмещать пост главы правительства с должностью министра экономики и финансов.Новым министром иностранных дел стал Бакара Йау Сангаре, который ранее исполнял обязанности постпреда Нигера в ООН. Минобороны возглавил генерал Салифу Моди. С 2000 года по апрель 2023-го он занимал должность начальника Генштаба ВС Нигера. За трое суток до отстранения Моди повысили до "четырехзвездного" генерала. В начале июня его назначили чрезвычайным и полномочным послом Нигера в ОАЭ.Накануне вечером пришли сообщения о нанесении французскими военными ударов по объектам Национальной гвардии Нигера. Как сообщает корреспондент РИА Новости, несмотря на это, обстановка в столице Ниамее остается спокойной.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

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в мире, нигер, переворот в нигере — 2023