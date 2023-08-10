https://ria.ru/20230810/niger-1889189562.html

Эксперт рассказал, как США воспринимают мятеж в Нигере

Эксперт рассказал, как США воспринимают мятеж в Нигере - РИА Новости, 10.08.2023

Эксперт рассказал, как США воспринимают мятеж в Нигере

США воспринимают Нигер как возможную площадку для расширения российского присутствия, а мятеж в стране как противостояние с Россией, заявил РИА Новости научный... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T03:36

2023-08-10T03:36

2023-08-10T03:37

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. США воспринимают Нигер как возможную площадку для расширения российского присутствия, а мятеж в стране как противостояние с Россией, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев. "США воспринимают Нигер как возможную площадку для расширения российского присутствия. Они видят, что России удалось наладить диалог с руководством и с населением ЦАР, Мали. Похожая история сейчас разворачивается в Буркина-Фасо", - сказал Лошкарев. Он добавил, что, судя по заявлениям госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон "воспринимает мятеж в Нигере в контексте противостояния с Россией" или в "контексте теории домино". "Если упала одна доминошечка, то за ней упадет и другая. Они видят необходимость остановить этот эффект домино хотя бы в Нигере, поскольку у них не получилось это в Мали и Буркина-Фасо", - заключил эксперт.

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в мире, нигер, сша, россия