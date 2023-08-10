https://ria.ru/20230810/niger-1889188369.html

Эксперт рассказал, как Россия сможет помочь Нигеру

Эксперт рассказал, как Россия сможет помочь Нигеру - РИА Новости, 10.08.2023

Эксперт рассказал, как Россия сможет помочь Нигеру

Россия не сможет спасти Нигер от санкций, но поможет выйти на собственную траекторию развития, так как сейчас в республике появился запрос на нового внешнего... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T03:15

2023-08-10T03:15

2023-08-10T14:16

россия

африка

нигер

владимир путин

мохамед базум

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889267571_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_8fc4544694e5708da4dc1c0fdd305560.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия не сможет спасти Нигер от санкций, но поможет выйти на собственную траекторию развития, так как сейчас в республике появился запрос на нового внешнего партнера, Москва могла бы помочь в развитии геологоразведки и сельского хозяйства, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев. "Россия не сможет спасти Нигер от санкций, но мы можем подтолкнуть их к собственной траектории. К тому, чтобы они двигались сами", - сказал Лошкарев. Он отметил, что Россия могла бы внести свою роль и помочь Нигеру в сферах добычи полезных ископаемых, сельском хозяйстве, а именно в организации небольших собственных животноводческих производств, а также в аграрной и логистической областях. Соседние с Нигером Мали и Центральноафриканская Республика (ЦАР) все сильнее разрывают связи со своим колониальным прошлым и реже опираются на Францию как на основного военного и культурного союзника. Несмотря на это, упомянутые страны не стали хуже жить. Это не остается незамеченным в Нигере, поэтому у жителей появился запрос на нового внешнего партнера - это основной движущий мотив мятежников в республике, добавил эксперт. "Сегодня Россия появляется на континенте в новом качестве - в качестве страны, которая имеет свое мнение и готова его отстаивать - это то, что очень востребовано на Африканском континенте... Россия демонстрирует своим примером, что можно попытаться сделать по-другому, можно найти собственную траекторию развития", - указал Лошкарев. По его мнению, транслирование позиции независимости, самостоятельности и достоинства очень импонирует местным элитам и простому населению Африки. "Когда вы не за спиной показываете большому начальнику рожки, а когда ему прямо в лицо говорите, что будете делать по-своему", - подчеркнул эксперт. Лошкарев отметил, что популярность президента России Владимира Путина и некоторых частных военных структур в Африке достаточно большая, а российские флаги, с которыми демонстранты выходили на митинги в Нигере, отображают не реальное присутствие РФ в республике, а "позыв собственного населения", которое связывает с флагом "какие-то свои надежды". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. При этом заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил СМИ, что вмешательство войск стран в составе ЭКОВАС в ситуацию в Нигере вряд ли будет способствовать нормализации обстановки в стране и в регионе в целом.

https://ria.ru/20230809/niger-1889167276.html

https://ria.ru/20230809/niger-1889154106.html

россия

африка

нигер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, африка, нигер, владимир путин, мохамед базум, в мире