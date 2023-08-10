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В Ровенской области уничтожили нефтебазу
В Ровенской области уничтожили нефтебазу - РИА Новости, 10.08.2023
В Ровенской области уничтожили нефтебазу
В Ровенской области Украины уничтожили нефтебазу, сообщил глава областной администрации Виталий Коваль в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T07:00
2023-08-10T07:00
2023-08-10T11:31
специальная военная операция на украине
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ровненская область
украина
дубенский район
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Ровенской области Украины уничтожили нефтебазу, сообщил глава областной администрации Виталий Коваль в своем Telegram-канале."Ночью Ровенщина столкнулась с массовой атакой беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине (в Дубенском районе. — Прим. ред.). Жертв нет", — написал он.Кроме того, в Никопольском районе Днепропетровской области в результате взрыва разрушен газопровод, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.Минувшей ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Власти заявляли о работе систем ПВО в Киевской области. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала мост через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
ровненская область
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в мире, ровненская область, украина, дубенский район, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровненская область, Украина, Дубенский район, Вооруженные силы РФ
В Ровенской области уничтожили нефтебазу
Коваль: в Ровенской области Украины загорелась нефтебаза после удара БПЛА