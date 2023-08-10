Рейтинг@Mail.ru
ОПЕК повысила прогноз по добыче Россией жидких углеводородов - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/neft-1889303590.html
ОПЕК повысила прогноз по добыче Россией жидких углеводородов
ОПЕК повысила прогноз по добыче Россией жидких углеводородов - РИА Новости, 10.08.2023
ОПЕК повысила прогноз по добыче Россией жидких углеводородов
ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 100 тысяч баррелей в сутки, до 10,38 миллиона баррелей в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:25
2023-08-10T15:25
саудовская аравия
россия
александр новак
опек
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 100 тысяч баррелей в сутки, до 10,38 миллиона баррелей в сутки, таким образом теперь ожидает, что добыча снизится только на 650 тысяч баррелей в сутки, говорится в августовском докладе организации. Согласно прилагаемой таблице, по оценкам ОПЕК, добыча жидких углеводородов в России в первом квартале составила 11,2 миллиона баррелей в сутки, во втором - 10,85 миллиона, а в третьем и четвертом - снизится до 9,93 и 9,57 миллиона баррелей в сутки соответственно. А в среднем по году составит 10,38 миллиона баррелей в сутки. "На 2023 год прогнозируется снижение добычи жидких углеводородов в России на 0,65 миллиона баррелей в сутки до 10,4 миллиона баррелей в сутки, что на 100 тысяч баррелей выше предыдущей оценки. Следует отметить, что ожидаемое сокращение учитывает недавно объявленную добровольную корректировку добычи до конца 2023 года", - говорится в докладе. Согласно таблице, в 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,2 миллиона баррелей в сутки, примерно до 11 миллионов баррелей в сутки, показатель в 2024 году ожидается на уровне 10,4 миллиона баррелей в сутки, как и в 2023 году. Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая. Затем добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее - до конца 2024 года. Вместе с РФ дополнительно добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает в августе экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, будет делать это и в сентябре, но объем снижения составит 300 тысяч баррелей.
https://ria.ru/20230724/neft-1885868727.html
https://ria.ru/20230705/neft-1882468394.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саудовская аравия, россия, александр новак, опек, цены на нефть
Саудовская Аравия, Россия, Александр Новак, ОПЕК, Цены на нефть
ОПЕК повысила прогноз по добыче Россией жидких углеводородов

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2023 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 100 тысяч баррелей в сутки, до 10,38 миллиона баррелей в сутки, таким образом теперь ожидает, что добыча снизится только на 650 тысяч баррелей в сутки, говорится в августовском докладе организации.
Согласно прилагаемой таблице, по оценкам ОПЕК, добыча жидких углеводородов в России в первом квартале составила 11,2 миллиона баррелей в сутки, во втором - 10,85 миллиона, а в третьем и четвертом - снизится до 9,93 и 9,57 миллиона баррелей в сутки соответственно. А в среднем по году составит 10,38 миллиона баррелей в сутки.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Россия одержала важную победу на сырьевых рынках, пишут СМИ
24 июля, 06:20
"На 2023 год прогнозируется снижение добычи жидких углеводородов в России на 0,65 миллиона баррелей в сутки до 10,4 миллиона баррелей в сутки, что на 100 тысяч баррелей выше предыдущей оценки. Следует отметить, что ожидаемое сокращение учитывает недавно объявленную добровольную корректировку добычи до конца 2023 года", - говорится в докладе.
Согласно таблице, в 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,2 миллиона баррелей в сутки, примерно до 11 миллионов баррелей в сутки, показатель в 2024 году ожидается на уровне 10,4 миллиона баррелей в сутки, как и в 2023 году.
Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая.
Затем добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее - до конца 2024 года. Вместе с РФ дополнительно добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает в августе экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, будет делать это и в сентябре, но объем снижения составит 300 тысяч баррелей.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Генсек ОПЕК назвал Россию важным союзником в стабилизации цен на нефть
5 июля, 21:23
 
Саудовская АравияРоссияАлександр НовакОПЕКЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала