https://ria.ru/20230810/neft-1889303590.html
ОПЕК повысила прогноз по добыче Россией жидких углеводородов
ОПЕК повысила прогноз по добыче Россией жидких углеводородов - РИА Новости, 10.08.2023
ОПЕК повысила прогноз по добыче Россией жидких углеводородов
ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 100 тысяч баррелей в сутки, до 10,38 миллиона баррелей в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:25
2023-08-10T15:25
2023-08-10T15:25
саудовская аравия
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александр новак
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 100 тысяч баррелей в сутки, до 10,38 миллиона баррелей в сутки, таким образом теперь ожидает, что добыча снизится только на 650 тысяч баррелей в сутки, говорится в августовском докладе организации. Согласно прилагаемой таблице, по оценкам ОПЕК, добыча жидких углеводородов в России в первом квартале составила 11,2 миллиона баррелей в сутки, во втором - 10,85 миллиона, а в третьем и четвертом - снизится до 9,93 и 9,57 миллиона баррелей в сутки соответственно. А в среднем по году составит 10,38 миллиона баррелей в сутки. "На 2023 год прогнозируется снижение добычи жидких углеводородов в России на 0,65 миллиона баррелей в сутки до 10,4 миллиона баррелей в сутки, что на 100 тысяч баррелей выше предыдущей оценки. Следует отметить, что ожидаемое сокращение учитывает недавно объявленную добровольную корректировку добычи до конца 2023 года", - говорится в докладе. Согласно таблице, в 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,2 миллиона баррелей в сутки, примерно до 11 миллионов баррелей в сутки, показатель в 2024 году ожидается на уровне 10,4 миллиона баррелей в сутки, как и в 2023 году. Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая. Затем добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее - до конца 2024 года. Вместе с РФ дополнительно добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает в августе экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, будет делать это и в сентябре, но объем снижения составит 300 тысяч баррелей.
https://ria.ru/20230724/neft-1885868727.html
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саудовская аравия, россия, александр новак, опек, цены на нефть
Саудовская Аравия, Россия, Александр Новак, ОПЕК, Цены на нефть
ОПЕК повысила прогноз по добыче Россией жидких углеводородов
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2023 году
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 100 тысяч баррелей в сутки, до 10,38 миллиона баррелей в сутки, таким образом теперь ожидает, что добыча снизится только на 650 тысяч баррелей в сутки, говорится в августовском докладе
организации.
Согласно прилагаемой таблице, по оценкам ОПЕК, добыча жидких углеводородов в России в первом квартале составила 11,2 миллиона баррелей в сутки, во втором - 10,85 миллиона, а в третьем и четвертом - снизится до 9,93 и 9,57 миллиона баррелей в сутки соответственно. А в среднем по году составит 10,38 миллиона баррелей в сутки.
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"На 2023 год прогнозируется снижение добычи жидких углеводородов в России на 0,65 миллиона баррелей в сутки до 10,4 миллиона баррелей в сутки, что на 100 тысяч баррелей выше предыдущей оценки. Следует отметить, что ожидаемое сокращение учитывает недавно объявленную добровольную корректировку добычи до конца 2023 года", - говорится в докладе.
Согласно таблице, в 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,2 миллиона баррелей в сутки, примерно до 11 миллионов баррелей в сутки, показатель в 2024 году ожидается на уровне 10,4 миллиона баррелей в сутки, как и в 2023 году.
Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака
, Россия достигла обещанного с мая.
Затем добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее - до конца 2024 года. Вместе с РФ дополнительно добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию
. Кроме того, Россия сокращает в августе экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, будет делать это и в сентябре, но объем снижения составит 300 тысяч баррелей.
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