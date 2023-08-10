https://ria.ru/20230810/neft-1889303590.html

ОПЕК повысила прогноз по добыче Россией жидких углеводородов

ОПЕК повысила прогноз по добыче Россией жидких углеводородов - РИА Новости, 10.08.2023

ОПЕК повысила прогноз по добыче Россией жидких углеводородов

ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 100 тысяч баррелей в сутки, до 10,38 миллиона баррелей в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:25

2023-08-10T15:25

2023-08-10T15:25

саудовская аравия

россия

александр новак

опек

цены на нефть

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) в России в 2023 году на 100 тысяч баррелей в сутки, до 10,38 миллиона баррелей в сутки, таким образом теперь ожидает, что добыча снизится только на 650 тысяч баррелей в сутки, говорится в августовском докладе организации. Согласно прилагаемой таблице, по оценкам ОПЕК, добыча жидких углеводородов в России в первом квартале составила 11,2 миллиона баррелей в сутки, во втором - 10,85 миллиона, а в третьем и четвертом - снизится до 9,93 и 9,57 миллиона баррелей в сутки соответственно. А в среднем по году составит 10,38 миллиона баррелей в сутки. "На 2023 год прогнозируется снижение добычи жидких углеводородов в России на 0,65 миллиона баррелей в сутки до 10,4 миллиона баррелей в сутки, что на 100 тысяч баррелей выше предыдущей оценки. Следует отметить, что ожидаемое сокращение учитывает недавно объявленную добровольную корректировку добычи до конца 2023 года", - говорится в докладе. Согласно таблице, в 2022 году добыча жидких углеводородов в России выросла на 0,2 миллиона баррелей в сутки, примерно до 11 миллионов баррелей в сутки, показатель в 2024 году ожидается на уровне 10,4 миллиона баррелей в сутки, как и в 2023 году. Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая. Затем добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее - до конца 2024 года. Вместе с РФ дополнительно добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает в августе экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, будет делать это и в сентябре, но объем снижения составит 300 тысяч баррелей.

https://ria.ru/20230724/neft-1885868727.html

https://ria.ru/20230705/neft-1882468394.html

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саудовская аравия, россия, александр новак, опек, цены на нефть