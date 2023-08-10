https://ria.ru/20230810/neft-1889040588.html

Скидки кончились. Россия заняла жесткую позицию по нефти

Скидки кончились. Россия заняла жесткую позицию по нефти - РИА Новости, 10.08.2023

Скидки кончились. Россия заняла жесткую позицию по нефти

Российская Urals впервые за год превысила санкционный потолок и продолжает дорожать. Сказывается сокращение экспорта. Да и ОПЕК+ не увеличивает урезанные ранее... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T08:00

2023-08-10T08:00

2023-08-10T13:13

экономика

цены на нефть

россия

опек

urals

brent

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МОСКВА,10 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Российская Urals впервые за год превысила санкционный потолок и продолжает дорожать. Сказывается сокращение экспорта. Да и ОПЕК+ не увеличивает урезанные ранее поставки. О плюсах и минусах политики искусственного дефицита — в материале РИА Новости.Меньше, да лучшеИз-за низкого спроса в пандемию в ОПЕК+ добычу снизили на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Год назад собирались вернуться к прежним показателям, однако в ноябре 2022-го, наоборот, уменьшили на два миллиона. В 2024-м урежут еще на 1,4 миллиона.Но ситуация до сих пор не стабилизировалась, и некоторые производители предпринимают дополнительные меры. Так, Алжир убрал с международного рынка 20 тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия — миллион. Россия решила не менять добычу, но снизит поставки за рубеж на 500 тысяч в августе, а с сентября до конца года — на 300.Всего ОПЕК+ уменьшил поставки на десять процентов, отмечает эксперт в области энергобезопасности Игорь Юшков. По его оценкам, наибольший вклад в натуральном выражении внесли Эр-Рияд и Москва, добывающие сейчас по 9,5-10 миллионов баррелей в сутки.Простые расчетыВ результате Urals торгуется выше того, что заложено в бюджет (70 долларов за баррель), а Brent — по 84 доллара. Хотя основные покупатели не приняли западные ограничения, Россия продавала нефть с дисконтом — ниже потолка в 60 долларов. "Скидку давали из-за рисков: вторичные санкции, сложности с оплатой и логистикой. Теперь эти вопросы решены, уменьшается и дисконт. Например, для крупнейшего покупателя — Индии — это всего четыре-пять долларов", — объясняет Юшков.Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин добавляет, что из-за высокого спроса Индия и Китай перебивают друг другу цены.По данным Минфина, нефтегазовые доходы за первое полугодие на 47 процентов меньше, чем за тот же период 2022-го. Газ тогда стоил очень дорого (до двух тысяч долларов за тысячу кубометров), а поставки сократились только летом: перекрыли газопроводы через Польшу, "Северный поток — 1", ограничили подачу через Украину. "В конце весны нефть уходила по цене больше 100 долларов за баррель, до марта к тому же на нее не было скидок", — уточняет Юшков.Теперь газ стоит 300-400 долларов. Да и экспорт снизился. Нефть тоже подешевела. Правда, аналитики указывают, что Минфин пользуется данными агентства Argus, а там склонны приуменьшать средние цены. Так, приводит пример Юшков, последние несколько месяцев Urals торговалась выше 60 долларов, но Argus считал по 50-55.Кому нужнееПо мнению специалистов, сокращением экспорта при том же уровне производства правительство пытается убить двух зайцев: сохранить бюджетные поступления и снизить цены на внутреннем рынке."С одной стороны, излишки нетрудно продать и позже, с другой — речь идет лишь об экспорте сырой нефти, значит, ее можно переработать и пополнить бюджет пошлиной на нефтепродукты", — рассуждает Юшков. Кроме того, добавляет он, если трейдеров заставить понервничать, цены вырастут и без реальных сокращений.Тем не менее избыток сырья не помешал бы на внутреннем рынке. Это сдержит цены на бензин. Но чем слабее рубль и выше ставки за рубежом, тем выгоднее экспорт, отмечает Пикин. Производители могут этим воспользоваться.К тому же с первого сентября правительство урезает выплаты нефтекомпаниям. "На оптовом рынке цены растут, в начале года были в два раза ниже. Это ощущают и автолюбители, хотя на АЗС скачки не такие резкие", — говорит Пикин.Государство следит за тем, чтобы продавцы не превышали уровень инфляции. При благоприятных условиях цена бензина не меняется, а в кризисные моменты увеличивается постепенно. Однако удешевления топлива ни оптовикам, ни потребителям ждать точно не стоит.

https://ria.ru/20230806/ekonomika-1888142869.html

https://ria.ru/20230521/ugol-1872997361.html

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экономика, цены на нефть, россия, опек, urals, brent