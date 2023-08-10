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В России изучили влияние средства от грибных инфекций на качество почвы - РИА Новости, 10.08.2023
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Наука
 
03:00 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/nauka-1889111374.html
В России изучили влияние средства от грибных инфекций на качество почвы
В России изучили влияние средства от грибных инфекций на качество почвы - РИА Новости, 10.08.2023
В России изучили влияние средства от грибных инфекций на качество почвы
Смесь химических соединений, применяемых против грибных инфекций растений, не только защищает пшеницу от патогенов, но также меняет состав и количество бактерий РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T03:00
2023-08-10T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
тюменский государственный университет
химия
бактерии
растения
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Смесь химических соединений, применяемых против грибных инфекций растений, не только защищает пшеницу от патогенов, но также меняет состав и количество бактерий и способствует в среднесрочной перспективе поддержанию качества почвы, установили специалисты ТюмГУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Plants.Фунгициды – химические соединения или культуры бактерий, применяемые в сельском хозяйстве для борьбы с грибными инфекциями растений. Как объяснили ученые ТюмГУ, они могут подавлять вместе с патогенами и полезные грибы, а их воздействие на микробиоту почвы в целом до сих пор не исследовано детально.Несмотря на недостаточную изученность эффекта фунгицидов, их использование сегодня является одним из ключевых способов защиты урожая, сообщили ученые. По их словам, множество научных групп во всем мире заняты сбором данных по влиянию противогрибных препаратов на долгосрочную стабильность микробных сообществ почвы.Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) исследовали влияние смеси дифеноконазола с эпоксиконазолом и крезоксим-метилом (C19H17Cl2N3O3 + C17H13ClFN3O + C18H19NO4) на разнообразие почвенного микробиома.&quot;Используя методы молекулярно-генетического анализа, мы показали, что комбинированный фунгицид не оказывает негативного воздействия на почвенный микробиом. Его применение вызвало замену одних групп микроорганизмов на другие, среди которых не было известных патогенов. Снижение обилия фитопатогенных грибов, которое дает препарат, может снизить вероятность заражения пшеницы болезнями на следующий год&quot;, – рассказал заведующий лабораторией антимикробной резистентности института X-Bio ТюмГУ Алексей Васильченко.Восстановление экологических характеристик почвы, обработанной фунгицидами, по словам авторов, отслеживается по таким показателям, как содержание микробного углерода и расчетный коэффициент микробного дыхания и метаболизма. Совокупность этих данных, как объяснили ученые, позволяет говорить о сохранении качества почв с точки зрения сельского хозяйства."Данные, полученные нами, говорят о том, что комбинированные фунгициды на основе стробилуринов и триазолов в среднесрочной перспективе дают высокий уровень защиты растений при приемлемом воздействии на почвенную систему. Однако нам предстоят долгосрочные исследования для оценки сроков достижения полной функциональной и структурной стабильности микробного сообщества, подвергаемого обработке данными препаратами", – отметил Васильченко.Тюменский государственный университет – участник государственной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", в рамках которой в вузе реализуется стратегический проект "Биобезопасный мир".
https://ria.ru/20230420/nauka-1866026408.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, тюменский государственный университет, химия, бактерии, растения, почва, экология, наука
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Тюменский государственный университет, Химия, Бактерии, Растения, почва, Экология, Наука

В России изучили влияние средства от грибных инфекций на качество почвы

© iStock.com / narvikkТрактор во время посевных работ в поле
Трактор во время посевных работ в поле - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© iStock.com / narvikk
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Смесь химических соединений, применяемых против грибных инфекций растений, не только защищает пшеницу от патогенов, но также меняет состав и количество бактерий и способствует в среднесрочной перспективе поддержанию качества почвы, установили специалисты ТюмГУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Plants.
Фунгициды – химические соединения или культуры бактерий, применяемые в сельском хозяйстве для борьбы с грибными инфекциями растений. Как объяснили ученые ТюмГУ, они могут подавлять вместе с патогенами и полезные грибы, а их воздействие на микробиоту почвы в целом до сих пор не исследовано детально.
Несмотря на недостаточную изученность эффекта фунгицидов, их использование сегодня является одним из ключевых способов защиты урожая, сообщили ученые. По их словам, множество научных групп во всем мире заняты сбором данных по влиянию противогрибных препаратов на долгосрочную стабильность микробных сообществ почвы.
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Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) исследовали влияние смеси дифеноконазола с эпоксиконазолом и крезоксим-метилом (C19H17Cl2N3O3 + C17H13ClFN3O + C18H19NO4) на разнообразие почвенного микробиома.
«

"Используя методы молекулярно-генетического анализа, мы показали, что комбинированный фунгицид не оказывает негативного воздействия на почвенный микробиом. Его применение вызвало замену одних групп микроорганизмов на другие, среди которых не было известных патогенов. Снижение обилия фитопатогенных грибов, которое дает препарат, может снизить вероятность заражения пшеницы болезнями на следующий год", – рассказал заведующий лабораторией антимикробной резистентности института X-Bio ТюмГУ Алексей Васильченко.

Восстановление экологических характеристик почвы, обработанной фунгицидами, по словам авторов, отслеживается по таким показателям, как содержание микробного углерода и расчетный коэффициент микробного дыхания и метаболизма. Совокупность этих данных, как объяснили ученые, позволяет говорить о сохранении качества почв с точки зрения сельского хозяйства.
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"Данные, полученные нами, говорят о том, что комбинированные фунгициды на основе стробилуринов и триазолов в среднесрочной перспективе дают высокий уровень защиты растений при приемлемом воздействии на почвенную систему. Однако нам предстоят долгосрочные исследования для оценки сроков достижения полной функциональной и структурной стабильности микробного сообщества, подвергаемого обработке данными препаратами", – отметил Васильченко.
Тюменский государственный университет – участник государственной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", в рамках которой в вузе реализуется стратегический проект "Биобезопасный мир".
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияТюменский государственный университетХимияБактерииРастенияпочваЭкологияНаука
 
 
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