https://ria.ru/20230810/napravleniya-1889339626.html
В Донецке перечислили наиболее горячие направления на фронте
В Донецке перечислили наиболее горячие направления на фронте - РИА Новости, 10.08.2023
В Донецке перечислили наиболее горячие направления на фронте
Наиболее горячими на фронтах спецоперации являются битва за острова на Днепре на херсонском направлении, запорожское направление из-за атак противника на ЗАЭС,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:25
2023-08-10T17:25
2023-08-10T17:44
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
ян гагин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Наиболее горячими на фронтах спецоперации являются битва за острова на Днепре на херсонском направлении, запорожское направление из-за атак противника на ЗАЭС, ряд направлений в Донецкой Народной Республике и купянское направление, рассказал РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Есть несколько горячих направлений. Самые горячие – это херсонское направление - это битва за острова как раз на Днепре. Если идти на север, это запорожское направление. Прежде всего один из опасных моментов – атомная электростанция. Противник продолжает атаковать ее, теперь уже с помощью дронов. Сообщения о том, что он это пытается делать, достаточно регулярные - это опасный момент, наши вооруженные силы там справляются с обороной", - сказал Гагин. Также, оценивая оперативную обстановку, к наиболее горячим направлениям на донецком участке фронта он отнес угледарское, Марьинку, Авдеевку и Артемовск. "Дальше идет купянское направление", - добавил Гагин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Помощник Пушилина о самых напряженных направлениях зоны СВО
Помощник Пушилина о самых напряженных направлениях зоны СВО
2023-08-10T17:25
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, донецк, ян гагин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донецк, Ян Гагин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке перечислили наиболее горячие направления на фронте
Гагин назвал Херсонское и Запорожское направления самыми горячими на фронте
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Наиболее горячими на фронтах спецоперации являются битва за острова на Днепре на херсонском направлении, запорожское направление из-за атак противника на ЗАЭС, ряд направлений в Донецкой Народной Республике и купянское направление, рассказал РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Есть несколько горячих направлений. Самые горячие – это херсонское направление - это битва за острова как раз на Днепре. Если идти на север, это запорожское направление. Прежде всего один из опасных моментов – атомная электростанция. Противник продолжает атаковать ее, теперь уже с помощью дронов. Сообщения о том, что он это пытается делать, достаточно регулярные - это опасный момент, наши вооруженные силы там справляются с обороной", - сказал Гагин.
Также, оценивая оперативную обстановку, к наиболее горячим направлениям на донецком участке фронта он отнес угледарское, Марьинку, Авдеевку
и Артемовск
.
"Дальше идет купянское направление", - добавил Гагин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине