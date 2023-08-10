https://ria.ru/20230810/napravleniya-1889339626.html

В Донецке перечислили наиболее горячие направления на фронте

В Донецке перечислили наиболее горячие направления на фронте - РИА Новости, 10.08.2023

В Донецке перечислили наиболее горячие направления на фронте

Наиболее горячими на фронтах спецоперации являются битва за острова на Днепре на херсонском направлении, запорожское направление из-за атак противника на ЗАЭС,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:25

2023-08-10T17:25

2023-08-10T17:44

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

донецк

ян гагин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Наиболее горячими на фронтах спецоперации являются битва за острова на Днепре на херсонском направлении, запорожское направление из-за атак противника на ЗАЭС, ряд направлений в Донецкой Народной Республике и купянское направление, рассказал РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Есть несколько горячих направлений. Самые горячие – это херсонское направление - это битва за острова как раз на Днепре. Если идти на север, это запорожское направление. Прежде всего один из опасных моментов – атомная электростанция. Противник продолжает атаковать ее, теперь уже с помощью дронов. Сообщения о том, что он это пытается делать, достаточно регулярные - это опасный момент, наши вооруженные силы там справляются с обороной", - сказал Гагин. Также, оценивая оперативную обстановку, к наиболее горячим направлениям на донецком участке фронта он отнес угледарское, Марьинку, Авдеевку и Артемовск. "Дальше идет купянское направление", - добавил Гагин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Помощник Пушилина о самых напряженных направлениях зоны СВО Помощник Пушилина о самых напряженных направлениях зоны СВО 2023-08-10T17:25 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, донецк, ян гагин, россия, ситуация в днр и лнр