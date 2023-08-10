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В Китае запустили первый завод по производству искусственного мяса - РИА Новости, 10.08.2023
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13:06 10.08.2023 (обновлено: 13:36 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/myaso-1889260120.html
В Китае запустили первый завод по производству искусственного мяса
В Китае запустили первый завод по производству искусственного мяса - РИА Новости, 10.08.2023
В Китае запустили первый завод по производству искусственного мяса
Шанхайская компания CellX запустила пилотный завод по производству искусственного мяса, пишет South China Morning Post. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:06
2023-08-10T13:36
китай
сша
сингапур (город)
технологии
экономика
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Шанхайская компания CellX запустила пилотный завод по производству искусственного мяса, пишет South China Morning Post."Выводы, сделанные из этого пилотного производства, будут использованы для нашего коммерческого производственного комплекса, который мы планируем завершить к 2025 году и который сможет производить сотни тонн продукции в год", — приводит газета слова гендиректора Ян Цзыляна.Предприятие имеет биореактор объемом две тысячи литров. Со временем число оборудования увеличится, а стоимость продукции уменьшится до менее ста долларов за килограмм при сохранении высокого качества, говорится в публикации.Как отметил глава компании, позже в этом году CellX обратится к США и Сингапуру, чтобы получить разрешение на сбыт искусственного мяса. На сегодняшний день продажа выращенной в лаборатории продукции одобрена только в этих странах. Китайская компания планирует выйти на международный рынок к 2025 году.Как пишет SCMP, создание пилотной версии завода — прорыв для Китая. Перед страной стоит задача — найти источник животного белка для обеспечения продовольственной безопасности 1,4 миллиарда человек. В январе 2022 года Министерство сельского хозяйства КНР опубликовало пятилетний сельскохозяйственный план. Тогда в документе впервые упоминались различные инновационные продукты, среди которых было и культивированное мясо.
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китай, сша, сингапур (город), технологии, экономика
Китай, США, Сингапур (город), Технологии, Экономика
В Китае запустили первый завод по производству искусственного мяса

Шанхайская CellX запустила первый завод по производству культивированного мяса

© Pixabay / imissyouСтейк
Стейк - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Pixabay / imissyou
Стейк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Шанхайская компания CellX запустила пилотный завод по производству искусственного мяса, пишет South China Morning Post.
«
"Выводы, сделанные из этого пилотного производства, будут использованы для нашего коммерческого производственного комплекса, который мы планируем завершить к 2025 году и который сможет производить сотни тонн продукции в год", — приводит газета слова гендиректора Ян Цзыляна.
Предприятие имеет биореактор объемом две тысячи литров. Со временем число оборудования увеличится, а стоимость продукции уменьшится до менее ста долларов за килограмм при сохранении высокого качества, говорится в публикации.
Как отметил глава компании, позже в этом году CellX обратится к США и Сингапуру, чтобы получить разрешение на сбыт искусственного мяса. На сегодняшний день продажа выращенной в лаборатории продукции одобрена только в этих странах. Китайская компания планирует выйти на международный рынок к 2025 году.
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Как пишет SCMP, создание пилотной версии завода — прорыв для Китая. Перед страной стоит задача — найти источник животного белка для обеспечения продовольственной безопасности 1,4 миллиарда человек.
В январе 2022 года Министерство сельского хозяйства КНР опубликовало пятилетний сельскохозяйственный план. Тогда в документе впервые упоминались различные инновационные продукты, среди которых было и культивированное мясо.
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