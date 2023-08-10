https://ria.ru/20230810/mvd-1889293603.html
МВД критически не хватает личного состава, заявил Колокольцев
МВД критически не хватает личного состава, заявил Колокольцев - РИА Новости, 10.08.2023
МВД критически не хватает личного состава, заявил Колокольцев
Дефицит кадров в органах внутренних дел стал критическим, заявил глава МВД Владимир Колокольцев, представляя новое руководство личному составу управлений по... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:55
2023-08-10T14:55
2023-08-10T15:25
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
владимир колокольцев
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Дефицит кадров в органах внутренних дел стал критическим, заявил глава МВД Владимир Колокольцев, представляя новое руководство личному составу управлений по Магаданской области и по Севастополю."Я прекрасно понимаю — некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволилось из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация. И в Магаданской области — сложная. И следователей не хватает", — сказал министр.Он подчеркнул, что, несмотря на это, сотрудники МВД обязаны делать все, чтобы минимизировать риски и обеспечить защиту прав и свобод жителей страны.Пять тысяч полицейских — это средняя штатная численность одного регионального управления МВД.Как заявлял Колокольцев в октябре прошлого года, МВД к 2026-му необходимо набрать 42 тысячи сотрудников для работы в новых регионах России.С января 2023 года Владимир Путин своим указом увеличил предельную штатную численность российских органов внутренних дел на 27 тысяч человек — до 922 тысяч.
https://ria.ru/20230608/svo-1876918143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, владимир колокольцев
Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Владимир Колокольцев
МВД критически не хватает личного состава, заявил Колокольцев
Колокольцев заявил, что личного состава в МВД критически не хватает