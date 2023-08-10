https://ria.ru/20230810/mvd-1889293603.html

МВД критически не хватает личного состава, заявил Колокольцев

МВД критически не хватает личного состава, заявил Колокольцев - РИА Новости, 10.08.2023

МВД критически не хватает личного состава, заявил Колокольцев

Дефицит кадров в органах внутренних дел стал критическим, заявил глава МВД Владимир Колокольцев, представляя новое руководство личному составу управлений по... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:55

2023-08-10T14:55

2023-08-10T15:25

безопасность

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

владимир колокольцев

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Дефицит кадров в органах внутренних дел стал критическим, заявил глава МВД Владимир Колокольцев, представляя новое руководство личному составу управлений по Магаданской области и по Севастополю."Я прекрасно понимаю — некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволилось из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация. И в Магаданской области — сложная. И следователей не хватает", — сказал министр.Он подчеркнул, что, несмотря на это, сотрудники МВД обязаны делать все, чтобы минимизировать риски и обеспечить защиту прав и свобод жителей страны.Пять тысяч полицейских — это средняя штатная численность одного регионального управления МВД.Как заявлял Колокольцев в октябре прошлого года, МВД к 2026-му необходимо набрать 42 тысячи сотрудников для работы в новых регионах России.С января 2023 года Владимир Путин своим указом увеличил предельную штатную численность российских органов внутренних дел на 27 тысяч человек — до 922 тысяч.

https://ria.ru/20230608/svo-1876918143.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, владимир колокольцев