https://ria.ru/20230810/moskva-1889259995.html

Петр Бирюков: водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме

Петр Бирюков: водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме - РИА Новости, 10.08.2023

Петр Бирюков: водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме

Все водохранилища Москвы, несмотря на сильную жару начала августа, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:05

2023-08-10T13:05

2023-08-10T13:05

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Все водохранилища Москвы, несмотря на сильную жару начала августа, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков. "В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой, независимо от погодных условий, в том числе аномальной жары", - заявил он. Бирюков отметил, что благодаря грамотным действиям специалистов комплекса городского хозяйства в этом году были успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы. "Достигнутые показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне и обеспечивать их штатное функционирование. Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю", - добавил Бирюков. Заммэра напомнил, что подготовка питьевой воды осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

https://ria.ru/20230809/moskva-1888671401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков