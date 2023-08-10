https://ria.ru/20230810/moskva-1889259995.html
Петр Бирюков: водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме
Петр Бирюков: водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме - РИА Новости, 10.08.2023
Петр Бирюков: водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме
Все водохранилища Москвы, несмотря на сильную жару начала августа, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:05
2023-08-10T13:05
2023-08-10T13:05
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петр бирюков
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Все водохранилища Москвы, несмотря на сильную жару начала августа, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков. "В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой, независимо от погодных условий, в том числе аномальной жары", - заявил он. Бирюков отметил, что благодаря грамотным действиям специалистов комплекса городского хозяйства в этом году были успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы. "Достигнутые показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне и обеспечивать их штатное функционирование. Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю", - добавил Бирюков. Заммэра напомнил, что подготовка питьевой воды осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Все водохранилища Москвы, несмотря на сильную жару начала августа, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков.
"В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой, независимо от погодных условий, в том числе аномальной жары", - заявил он.
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Бирюков отметил, что благодаря грамотным действиям специалистов комплекса городского хозяйства в этом году были успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы.
"Достигнутые показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне и обеспечивать их штатное функционирование. Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю", - добавил Бирюков
.
Заммэра напомнил, что подготовка питьевой воды осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.