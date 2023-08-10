https://ria.ru/20230810/more-1889274790.html

Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов

Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов - РИА Новости, 10.08.2023

Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов

Украина объявила временные коридоры для торговых судов, идущих в/из черноморских портов Черноморск, Одесса и Южный, сообщили военно-морские силы ВСУ. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:51

2023-08-10T13:51

2023-08-10T15:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украина объявила временные коридоры для торговых судов, идущих в/из черноморских портов Черноморск, Одесса и Южный, сообщили военно-морские силы ВСУ. "Объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины. Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 года были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook*. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность. Отмечается, что ранее данные маршруты украинская сторона уже предлагала Международной морской организации (IMO), совет которой "признал право Украины на свободное торговое судоходство", гарантированное международным морским правом. Отмечается, что указанные маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный. До прохода по маршрутам будут допускаться суда, владельцы и капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях. Последнее судно с украинской продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля, уточнили в ведомстве. Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Ее действие прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин объяснял это тем, что условия сделки в отношении России не выполняются.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230807/rossiya-1888710609.html

https://ria.ru/20230805/porty-1888361144.html

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одесса

черное море

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, одесса, вооруженные силы украины, черное море, в мире