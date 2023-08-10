Рейтинг@Mail.ru
Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 10.08.2023 (обновлено: 15:11 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/more-1889274790.html
Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов
Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов - РИА Новости, 10.08.2023
Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов
Украина объявила временные коридоры для торговых судов, идущих в/из черноморских портов Черноморск, Одесса и Южный, сообщили военно-морские силы ВСУ. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:51
2023-08-10T15:11
специальная военная операция на украине
украина
одесса
вооруженные силы украины
черное море
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789897574_0:423:2713:1949_1920x0_80_0_0_496213b9bf95ac79c07645491d9af456.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украина объявила временные коридоры для торговых судов, идущих в/из черноморских портов Черноморск, Одесса и Южный, сообщили военно-морские силы ВСУ. "Объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины. Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 года были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook*. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность. Отмечается, что ранее данные маршруты украинская сторона уже предлагала Международной морской организации (IMO), совет которой "признал право Украины на свободное торговое судоходство", гарантированное международным морским правом. Отмечается, что указанные маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный. До прохода по маршрутам будут допускаться суда, владельцы и капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях. Последнее судно с украинской продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля, уточнили в ведомстве. Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Ее действие прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин объяснял это тем, что условия сделки в отношении России не выполняются.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230807/rossiya-1888710609.html
https://ria.ru/20230805/porty-1888361144.html
украина
одесса
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789897574_186:397:2386:2047_1920x0_80_0_0_448f185aeef6e31f99503e6b96e1359a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, одесса, вооруженные силы украины, черное море, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, Черное море, В мире
Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов

Украина открыла временные коридоры для идущих через ее порты торговых судов

© РИА Новости / Денис Петров | Перейти в медиабанкКорабли береговой охраны Украины в Одесском порту
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в медиабанк
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украина объявила временные коридоры для торговых судов, идущих в/из черноморских портов Черноморск, Одесса и Южный, сообщили военно-морские силы ВСУ.
«
"Объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины. Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 года были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook*.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Зеленский угрожает "оставить Россию без судов" при блокаде Черного моря
7 августа, 18:25
При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность. Отмечается, что ранее данные маршруты украинская сторона уже предлагала Международной морской организации (IMO), совет которой "признал право Украины на свободное торговое судоходство", гарантированное международным морским правом.
Отмечается, что указанные маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный. До прохода по маршрутам будут допускаться суда, владельцы и капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях. Последнее судно с украинской продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля, уточнили в ведомстве.
Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Ее действие прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин объяснял это тем, что условия сделки в отношении России не выполняются.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Вид на Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов
5 августа, 16:23
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаОдессаВооруженные силы УкраиныЧерное мореВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала