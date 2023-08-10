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Запашный призвал работать с молодежью и подавать ей пример - РИА Новости, 10.08.2023
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Культура
 
15:36 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/molodezh-1889307710.html
Запашный призвал работать с молодежью и подавать ей пример
Запашный призвал работать с молодежью и подавать ей пример - РИА Новости, 10.08.2023
Запашный призвал работать с молодежью и подавать ей пример
С молодежью России нужно работать и подавать им пример, чтобы развивать в них культуру, заявил РИА Новости генеральный директор Большого Московского цирка на... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:36
2023-08-10T15:36
культура
новости культуры
общество
россия
москва
эдгард запашный
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. С молодежью России нужно работать и подавать им пример, чтобы развивать в них культуру, заявил РИА Новости генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Ранее в четверг министр культуры Ольга Любимова открыла II Международный детский культурный форум в Новой Третьяковке в Москве. Форум проходит по семи творческим направлениям: "Музыкальное искусство", "Литература и журналистика", "Хореографическое искусство", "Продюсирование", "Музеи и изобразительное искусство", "Кино и анимация" и "Театральное и цирковое искусство", куратором которого стал Запашный. "Кто бы что ни говорил, наша молодежь очень хорошая, с ней просто надо много работать. Работа заключается в общении, общении с хорошими людьми, общении с хорошими примерами, потому что сейчас информационное пространство во многом направлено на негатив", - сказал собеседник агентства. Запашный отметил, что благодарен ребятам, с которыми он пообщался на конференции культурного форума, - они показали ему свою образованность и развитый кругозор. "Культурный форум нацелен на то, чтобы в дальнейшем наш с вами гражданин, будущий избиратель, в конце концов, то есть это будущее нашей страны, они будут определять политику в этой стране. (Нужно - ред.), чтобы они были культурными, потому что культурный человек – это образованный человек, культурный человек – это патриот", - подчеркнул Запашный. Директор цирка добавил, что основной задачей форума является вывод ребенка из виртуального пространства и демонстрация живого общения "здесь и сейчас". "Виртуальный мир – это уже наша с вами неизбежность, но здесь еще и важна очень работа взрослых… Здесь надо лишний раз еще и родителям напоминать, что надо брать за руку, вести в зоопарк, в театр, в цирк, ходить всем вместе в кино, на правильное кино", - добавил Запашный.
https://ria.ru/20221116/molodezh-1831871919.html
https://ria.ru/20230810/revolyutsiya-1889167536.html
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новости культуры, общество, россия, москва, эдгард запашный
Культура, Новости культуры, Общество, Россия, Москва, Эдгард Запашный
Запашный призвал работать с молодежью и подавать ей пример

Запашный: молодежь в России очень хорошая, но с ней необходимо много работать

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЭдгард Запашный
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Эдгард Запашный. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. С молодежью России нужно работать и подавать им пример, чтобы развивать в них культуру, заявил РИА Новости генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
Ранее в четверг министр культуры Ольга Любимова открыла II Международный детский культурный форум в Новой Третьяковке в Москве. Форум проходит по семи творческим направлениям: "Музыкальное искусство", "Литература и журналистика", "Хореографическое искусство", "Продюсирование", "Музеи и изобразительное искусство", "Кино и анимация" и "Театральное и цирковое искусство", куратором которого стал Запашный.
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"Кто бы что ни говорил, наша молодежь очень хорошая, с ней просто надо много работать. Работа заключается в общении, общении с хорошими людьми, общении с хорошими примерами, потому что сейчас информационное пространство во многом направлено на негатив", - сказал собеседник агентства.
Запашный отметил, что благодарен ребятам, с которыми он пообщался на конференции культурного форума, - они показали ему свою образованность и развитый кругозор. "Культурный форум нацелен на то, чтобы в дальнейшем наш с вами гражданин, будущий избиратель, в конце концов, то есть это будущее нашей страны, они будут определять политику в этой стране. (Нужно - ред.), чтобы они были культурными, потому что культурный человек – это образованный человек, культурный человек – это патриот", - подчеркнул Запашный.
Директор цирка добавил, что основной задачей форума является вывод ребенка из виртуального пространства и демонстрация живого общения "здесь и сейчас". "Виртуальный мир – это уже наша с вами неизбежность, но здесь еще и важна очень работа взрослых… Здесь надо лишний раз еще и родителям напоминать, что надо брать за руку, вести в зоопарк, в театр, в цирк, ходить всем вместе в кино, на правильное кино", - добавил Запашный.
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