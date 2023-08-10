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На Украине рассказали, сколько еще мужчин придется мобилизовать - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:15 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/mobilizatsiya-1889320078.html
На Украине рассказали, сколько еще мужчин придется мобилизовать
На Украине рассказали, сколько еще мужчин придется мобилизовать - РИА Новости, 10.08.2023
На Украине рассказали, сколько еще мужчин придется мобилизовать
Мобилизация на Украине коснется каждого мужчину, стране придется отправить на фронт еще сотни тысяч мужчин, заявил глава фонда помощи ВСУ "Вернись живым" Тарас... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:15
2023-08-10T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
тарас чмут
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Мобилизация на Украине коснется каждого мужчину, стране придется отправить на фронт еще сотни тысяч мужчин, заявил глава фонда помощи ВСУ "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью "РБК-Украина". "Существующий уровень потерь выбивает людей - по ранениям, по здоровью. И это сейчас тотальная проблема: люди, которые год-полтора в окопах на передовой физиологически нуждаются в восстановлении. А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизировать. Впридачу к тем, кто есть, потому что они не вечные. А это значит, что из нас троих кого-то точно заберут. А потом второго, третьего", - сказал Чмут. По его словам, избежать мобилизации позволит только какой-то непредвиденный фактор, в противном случае она коснется каждого мужчины. "Если все идет так, как сейчас, уже полтора года. Может, еще полтора будет. А это уже три... Так это может перетечь в вялотекущую войну на десятилетия", - подчеркнул Чмут. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, что это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать повестку не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230725/vsu-1886113541.html
https://ria.ru/20230604/ukraina-1876025304.html
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в мире, украина, тарас чмут, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Тарас Чмут, Вооруженные силы Украины
На Украине рассказали, сколько еще мужчин придется мобилизовать

Чмут: Украине придется отправить на фронт еще сотни тысяч мужчин

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Мобилизация на Украине коснется каждого мужчину, стране придется отправить на фронт еще сотни тысяч мужчин, заявил глава фонда помощи ВСУ "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью "РБК-Украина".
«
"Существующий уровень потерь выбивает людей - по ранениям, по здоровью. И это сейчас тотальная проблема: люди, которые год-полтора в окопах на передовой физиологически нуждаются в восстановлении. А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизировать. Впридачу к тем, кто есть, потому что они не вечные. А это значит, что из нас троих кого-то точно заберут. А потом второго, третьего", - сказал Чмут.
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По его словам, избежать мобилизации позволит только какой-то непредвиденный фактор, в противном случае она коснется каждого мужчины. "Если все идет так, как сейчас, уже полтора года. Может, еще полтора будет. А это уже три... Так это может перетечь в вялотекущую войну на десятилетия", - подчеркнул Чмут.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, что это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать повестку не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Источник: на Украине изобрели новый способ мобилизации
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТарас ЧмутВооруженные силы Украины
 
 
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