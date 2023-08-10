На Украине рассказали, сколько еще мужчин придется мобилизовать
Чмут: Украине придется отправить на фронт еще сотни тысяч мужчин
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Мобилизация на Украине коснется каждого мужчину, стране придется отправить на фронт еще сотни тысяч мужчин, заявил глава фонда помощи ВСУ "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью "РБК-Украина".
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"Существующий уровень потерь выбивает людей - по ранениям, по здоровью. И это сейчас тотальная проблема: люди, которые год-полтора в окопах на передовой физиологически нуждаются в восстановлении. А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизировать. Впридачу к тем, кто есть, потому что они не вечные. А это значит, что из нас троих кого-то точно заберут. А потом второго, третьего", - сказал Чмут.
По его словам, избежать мобилизации позволит только какой-то непредвиденный фактор, в противном случае она коснется каждого мужчины. "Если все идет так, как сейчас, уже полтора года. Может, еще полтора будет. А это уже три... Так это может перетечь в вялотекущую войну на десятилетия", - подчеркнул Чмут.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, что это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать повестку не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.