https://ria.ru/20230810/miny-1889387502.html
В ДНР аграрная техника подрывается на минах, оставленных ВСУ
В ДНР аграрная техника подрывается на минах, оставленных ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023
В ДНР аграрная техника подрывается на минах, оставленных ВСУ
Аграрная техника в ДНР продолжает подрываться на минах, оставленных украинскими военными на землях, предназначенных для сельскохозяйственного использования,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T21:33
2023-08-10T21:33
2023-08-10T21:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Аграрная техника в ДНР продолжает подрываться на минах, оставленных украинскими военными на землях, предназначенных для сельскохозяйственного использования, рассказал РИА Новости руководитель сельхозпредприятия "Экопрод" Андрей Мацегора. "Мы стоим возле комбайна, который подорвался во время уборки (урожая) на минах, оставленных украинскими войсками. <…> Слава Богу, комбайнер остался жив. Данный комбайн - не единичный случай. На нашем предприятии на оставленных минах подорвался опрыскиватель", - рассказал Мацегора. По его словам, ВСУ целенаправленно минировали поля, которые предназначены для сельскохозяйственной деятельности. "Мы стараемся, идет разминирование, идет уборка", - добавил собеседник агентства. Руководитель предприятия отметил, что умышленно оставленные мины на землях сельхозназначения не позволяют аграриям их обрабатывать. Только на одном предприятии "Экопрод" на сегодняшний день остаются неразминированными около 30% сельскохозяйственных земель.
https://ria.ru/20230728/miny-1886839211.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР аграрная техника подрывается на минах, оставленных ВСУ
В ДНР аграрная техника подрывается на оставленных украинскими военными минах