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Матушкин: нужно объединять усилия по допризывной подготовке молодежи - РИА Новости, 10.08.2023
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Тамбовская область
 
15:36 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/matushkin-1889307849.html
Матушкин: нужно объединять усилия по допризывной подготовке молодежи
Матушкин: нужно объединять усилия по допризывной подготовке молодежи - РИА Новости, 10.08.2023
Матушкин: нужно объединять усилия по допризывной подготовке молодежи
Допризывная подготовка молодежи должна стать более эффективной; для этого необходимо объединять усилия органов власти, профильных ведомств и общественных... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:36
2023-08-10T15:36
тамбовская область
мичуринск
тамбов
тамбовская областная дума
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ТАМБОВ, 10 авг - РИА Новости. Допризывная подготовка молодежи должна стать более эффективной; для этого необходимо объединять усилия органов власти, профильных ведомств и общественных объединений, считает председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин. По его словам, важным аспектом в этой работе является освоение молодежью основ военной подготовки, получение теоретических знаний и практических навыков во время обучения в школе, а также в учреждениях средне-профессионального образования. Так, с сентября 2024 года в школах вместо предмета ОБЖ появится дисциплина "Основы безопасности и защита Родины", в которую войдет блок начальной военной подготовки, медицинской подготовки. Кроме того, большой вклад в работу по допризывной подготовке тамбовской молодежи вносит созданный на базе Института военного образования ТГУ им. Г. Р. Державина учебно-методический Центр военно-патриотического воспитания области "Авангард". В программу обучения включено изучение основ огневой, тактической подготовки, оказания первой медицинской помощи. Практические занятия также направлены на формирование навыков владения некоторыми видами оружия. По информации министерства образования и науки Тамбовской области, в 2022-2023 учебном году пятидневные сборы прошли четыре тысячи человек. На финансирование сборов из бюджета области было выделено более 2,7 миллиона рублей, отметил председатель Заксобрания региона. Он добавил, что также в Мичуринске работает Центр патриотического воспитания имени генерала армии Н. Е. Рогожкина, который проводит для ребят военно-спортивные игры, соревнования, организует участие в межрегиональных сборах, знакомит молодежь с памятными датами военной истории нашей страны. В Тамбове специалисты отмечают работу военно-спортивного центра "Волк", который проводит для своих воспитанников полевые выходы, сборы, тренинги по тактической медицине и т. д. "У нас немало настоящих патриотов, в том числе среди педагогов, которые вносят большой вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи, начиная буквально с детского сада. Успешно работают в муниципалитетах поисковые отряды, молодежные военно-патриотические клубы", - подчеркнул Матушкин.
https://ria.ru/20230714/obrazovanie-1884132721.html
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мичуринск, тамбов, тамбовская областная дума
Тамбовская область, Мичуринск, Тамбов, Тамбовская областная Дума

Матушкин: нужно объединять усилия по допризывной подготовке молодежи

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы Спикер Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
Спикер Тамбовской областной думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
Спикер Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 10 авг - РИА Новости. Допризывная подготовка молодежи должна стать более эффективной; для этого необходимо объединять усилия органов власти, профильных ведомств и общественных объединений, считает председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.
По его словам, важным аспектом в этой работе является освоение молодежью основ военной подготовки, получение теоретических знаний и практических навыков во время обучения в школе, а также в учреждениях средне-профессионального образования. Так, с сентября 2024 года в школах вместо предмета ОБЖ появится дисциплина "Основы безопасности и защита Родины", в которую войдет блок начальной военной подготовки, медицинской подготовки.
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Кроме того, большой вклад в работу по допризывной подготовке тамбовской молодежи вносит созданный на базе Института военного образования ТГУ им. Г. Р. Державина учебно-методический Центр военно-патриотического воспитания области "Авангард". В программу обучения включено изучение основ огневой, тактической подготовки, оказания первой медицинской помощи. Практические занятия также направлены на формирование навыков владения некоторыми видами оружия. По информации министерства образования и науки Тамбовской области, в 2022-2023 учебном году пятидневные сборы прошли четыре тысячи человек. На финансирование сборов из бюджета области было выделено более 2,7 миллиона рублей, отметил председатель Заксобрания региона.
Он добавил, что также в Мичуринске работает Центр патриотического воспитания имени генерала армии Н. Е. Рогожкина, который проводит для ребят военно-спортивные игры, соревнования, организует участие в межрегиональных сборах, знакомит молодежь с памятными датами военной истории нашей страны. В Тамбове специалисты отмечают работу военно-спортивного центра "Волк", который проводит для своих воспитанников полевые выходы, сборы, тренинги по тактической медицине и т. д.
"У нас немало настоящих патриотов, в том числе среди педагогов, которые вносят большой вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи, начиная буквально с детского сада. Успешно работают в муниципалитетах поисковые отряды, молодежные военно-патриотические клубы", - подчеркнул Матушкин.
 
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