https://ria.ru/20230810/manturov-1889283179.html
Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК
Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК - РИА Новости, 10.08.2023
Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК
Эффективное управление ВТБ поможет вывести ОСК в прибыль, привлечь внебюджетное финансирование, развить производственные компетенции входящих в нее предприятий... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:24
2023-08-10T14:24
2023-08-10T14:36
объединенная судостроительная корпорация
втб
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Эффективное управление ВТБ поможет вывести ОСК в прибыль, привлечь внебюджетное финансирование, развить производственные компетенции входящих в нее предприятий и своевременно выполнять гособоронзаказ и гражданские заказы, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.Президент России в четверг поддержал предложение Минпромторга передать 100% акций АО "ОСК" в доверительное управление ПАО "Банк ВТБ" сроком на 5 лет."Принятое решение будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга и положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами. Кроме того, таким образом планируется привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации", - сообщил Мантуров журналистам."Мы ожидаем, что доверительный управляющий с учетом его многолетнего опыта обеспечит эффективное управление федеральным имуществом, бесперебойное и своевременное выполнение АО "ОСК" как гособоронзаказа, так и гражданских заказов. При этом выведет в прибыль корпорацию, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20230810/osk-1889279344.html
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объединенная судостроительная корпорация, втб, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия
Объединенная судостроительная корпорация, ВТБ, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров, Россия
Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК
Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК и выполнения госзаказа
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Эффективное управление ВТБ поможет вывести ОСК в прибыль, привлечь внебюджетное финансирование, развить производственные компетенции входящих в нее предприятий и своевременно выполнять гособоронзаказ и гражданские заказы, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Президент России в четверг поддержал предложение Минпромторга передать 100% акций АО "ОСК" в доверительное управление ПАО "Банк ВТБ" сроком на 5 лет.
"Принятое решение будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга и положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами. Кроме того, таким образом планируется привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации", - сообщил Мантуров журналистам.
"Мы ожидаем, что доверительный управляющий с учетом его многолетнего опыта обеспечит эффективное управление федеральным имуществом, бесперебойное и своевременное выполнение АО "ОСК" как гособоронзаказа, так и гражданских заказов. При этом выведет в прибыль корпорацию, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий", - добавил вице-премьер.
Путин поддержал идею передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК