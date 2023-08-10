Рейтинг@Mail.ru
Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 10.08.2023 (обновлено: 14:36 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/manturov-1889283179.html
Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК
Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК - РИА Новости, 10.08.2023
Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК
Эффективное управление ВТБ поможет вывести ОСК в прибыль, привлечь внебюджетное финансирование, развить производственные компетенции входящих в нее предприятий... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:24
2023-08-10T14:36
объединенная судостроительная корпорация
втб
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815319716_81:365:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc5246dd1d65191abcc2e48583f9148c.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Эффективное управление ВТБ поможет вывести ОСК в прибыль, привлечь внебюджетное финансирование, развить производственные компетенции входящих в нее предприятий и своевременно выполнять гособоронзаказ и гражданские заказы, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.Президент России в четверг поддержал предложение Минпромторга передать 100% акций АО "ОСК" в доверительное управление ПАО "Банк ВТБ" сроком на 5 лет."Принятое решение будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга и положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами. Кроме того, таким образом планируется привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации", - сообщил Мантуров журналистам."Мы ожидаем, что доверительный управляющий с учетом его многолетнего опыта обеспечит эффективное управление федеральным имуществом, бесперебойное и своевременное выполнение АО "ОСК" как гособоронзаказа, так и гражданских заказов. При этом выведет в прибыль корпорацию, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20230810/osk-1889279344.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815319716_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_43ed6ec501286b53d8791ffb220d63e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
объединенная судостроительная корпорация, втб, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия
Объединенная судостроительная корпорация, ВТБ, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров, Россия
Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК

Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК и выполнения госзаказа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Эффективное управление ВТБ поможет вывести ОСК в прибыль, привлечь внебюджетное финансирование, развить производственные компетенции входящих в нее предприятий и своевременно выполнять гособоронзаказ и гражданские заказы, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Президент России в четверг поддержал предложение Минпромторга передать 100% акций АО "ОСК" в доверительное управление ПАО "Банк ВТБ" сроком на 5 лет.
"Принятое решение будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга и положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами. Кроме того, таким образом планируется привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации", - сообщил Мантуров журналистам.
"Мы ожидаем, что доверительный управляющий с учетом его многолетнего опыта обеспечит эффективное управление федеральным имуществом, бесперебойное и своевременное выполнение АО "ОСК" как гособоронзаказа, так и гражданских заказов. При этом выведет в прибыль корпорацию, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий", - добавил вице-премьер.
Макет ледокольного судна Андрей Вилькицкий на стенде Объединенной судостроительной корпорации - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Путин поддержал идею передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК
14:11
 
Объединенная судостроительная корпорацияВТБЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала