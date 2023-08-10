https://ria.ru/20230810/manturov-1889283179.html

Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК

Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК - РИА Новости, 10.08.2023

Мантуров ожидает от ВТБ эффективного управления в ОСК

Эффективное управление ВТБ поможет вывести ОСК в прибыль, привлечь внебюджетное финансирование, развить производственные компетенции входящих в нее предприятий... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:24

2023-08-10T14:24

2023-08-10T14:36

объединенная судостроительная корпорация

втб

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Эффективное управление ВТБ поможет вывести ОСК в прибыль, привлечь внебюджетное финансирование, развить производственные компетенции входящих в нее предприятий и своевременно выполнять гособоронзаказ и гражданские заказы, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.Президент России в четверг поддержал предложение Минпромторга передать 100% акций АО "ОСК" в доверительное управление ПАО "Банк ВТБ" сроком на 5 лет."Принятое решение будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга и положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами. Кроме того, таким образом планируется привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации", - сообщил Мантуров журналистам."Мы ожидаем, что доверительный управляющий с учетом его многолетнего опыта обеспечит эффективное управление федеральным имуществом, бесперебойное и своевременное выполнение АО "ОСК" как гособоронзаказа, так и гражданских заказов. При этом выведет в прибыль корпорацию, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20230810/osk-1889279344.html

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объединенная судостроительная корпорация, втб, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия