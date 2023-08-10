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Итальянский банкир отправил невесту и ее любовника в Грецию
Итальянский банкир отправил невесту и ее любовника в Грецию - РИА Новости, 10.08.2023
Итальянский банкир отправил невесту и ее любовника в Грецию
Известный итальянский банкир Массимо Сегре во время праздничной церемонии по поводу помолвки неожиданно объявил о том, что прекращает личные отношения с... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T19:00
2023-08-10T19:00
2023-08-10T19:16
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РИМ, 10 авг – РИА Новости. Известный итальянский банкир Массимо Сегре во время праздничной церемонии по поводу помолвки неожиданно объявил о том, что прекращает личные отношения с бизнесвумен Кристиной Сейманди из-за ее измены и отправил несостоявшуюся невесту в путешествие в Грецию вместе с любовником, сообщил в четверг новостной телеканал SkyTg24. Любительская видеозапись обращения Сегре к многочисленным гостям, собравшимся на праздничную церемонию на его вилле под Турином, мгновенно стала вирусной в социальных сетях. Сначала под бурные аплодисменты и радостные возгласы присутствующих банкир поблагодарил всех устроителей праздника, где он собирался объявить о том, что в октябре состоится их свадьба с Кристиной. Однако вторая половина выступления, когда Сегре заявил, что хочет сделать особый подарок своей избраннице, повергла всех в замешательство. "Этим вечером я хочу подарить Кристине свободу любить. Любить человека - известного адвоката, которым она дорожит больше, чем мной… Дорогая Кристина, отправляйся на остров Миконос со своим адвокатом. Ты знаешь, это путешествие уже оплачено", - сказал Сегре, не скрывая своего большого разочарования из-за измены любимой женщины. Сейманди, которая широко известна в Турине благодаря предпринимательской и политической деятельности, заявила журналистам, что все обвинения ее бывшего партнера не имеют под собой никаких оснований и предположила, что банкиром "кто-то манипулирует". В то же время она заявила, что "в его доме ноги ее больше не будет". Тем не менее, Сегре и Сейманди, отношения между которыми продолжались около трех лет, сообщили, что не будут прерывать деловое сотрудничество, поскольку ценят профессиональные качества друг друга.
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греция, турин
Итальянский банкир отправил невесту и ее любовника в Грецию
Итальянский банкир из-за измены отправил невесту вместе с ее любовником в Грецию
РИМ, 10 авг – РИА Новости.
Известный итальянский банкир Массимо Сегре во время праздничной церемонии по поводу помолвки неожиданно объявил о том, что прекращает личные отношения с бизнесвумен Кристиной Сейманди из-за ее измены и отправил несостоявшуюся невесту в путешествие в Грецию вместе с любовником, сообщил в четверг новостной телеканал SkyTg24.
Любительская видеозапись обращения Сегре к многочисленным гостям, собравшимся на праздничную церемонию на его вилле под Турином
, мгновенно стала вирусной в социальных сетях. Сначала под бурные аплодисменты и радостные возгласы присутствующих банкир поблагодарил всех устроителей праздника, где он собирался объявить о том, что в октябре состоится их свадьба с Кристиной. Однако вторая половина выступления, когда Сегре заявил, что хочет сделать особый подарок своей избраннице, повергла всех в замешательство.
"Этим вечером я хочу подарить Кристине свободу любить. Любить человека - известного адвоката, которым она дорожит больше, чем мной… Дорогая Кристина, отправляйся на остров Миконос со своим адвокатом. Ты знаешь, это путешествие уже оплачено", - сказал Сегре, не скрывая своего большого разочарования из-за измены любимой женщины.
Сейманди, которая широко известна в Турине благодаря предпринимательской и политической деятельности, заявила журналистам, что все обвинения ее бывшего партнера не имеют под собой никаких оснований и предположила, что банкиром "кто-то манипулирует". В то же время она заявила, что "в его доме ноги ее больше не будет". Тем не менее, Сегре и Сейманди, отношения между которыми продолжались около трех лет, сообщили, что не будут прерывать деловое сотрудничество, поскольку ценят профессиональные качества друг друга.
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