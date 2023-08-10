https://ria.ru/20230810/lyubovnik-1889361593.html

Итальянский банкир отправил невесту и ее любовника в Грецию

Итальянский банкир отправил невесту и ее любовника в Грецию - РИА Новости, 10.08.2023

Итальянский банкир отправил невесту и ее любовника в Грецию

Известный итальянский банкир Массимо Сегре во время праздничной церемонии по поводу помолвки неожиданно объявил о том, что прекращает личные отношения с... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T19:00

2023-08-10T19:00

2023-08-10T19:16

греция

турин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748353079_0:190:3162:1968_1920x0_80_0_0_02cdefd33f5223541efdf8ece75ae768.jpg

РИМ, 10 авг – РИА Новости. Известный итальянский банкир Массимо Сегре во время праздничной церемонии по поводу помолвки неожиданно объявил о том, что прекращает личные отношения с бизнесвумен Кристиной Сейманди из-за ее измены и отправил несостоявшуюся невесту в путешествие в Грецию вместе с любовником, сообщил в четверг новостной телеканал SkyTg24. Любительская видеозапись обращения Сегре к многочисленным гостям, собравшимся на праздничную церемонию на его вилле под Турином, мгновенно стала вирусной в социальных сетях. Сначала под бурные аплодисменты и радостные возгласы присутствующих банкир поблагодарил всех устроителей праздника, где он собирался объявить о том, что в октябре состоится их свадьба с Кристиной. Однако вторая половина выступления, когда Сегре заявил, что хочет сделать особый подарок своей избраннице, повергла всех в замешательство. "Этим вечером я хочу подарить Кристине свободу любить. Любить человека - известного адвоката, которым она дорожит больше, чем мной… Дорогая Кристина, отправляйся на остров Миконос со своим адвокатом. Ты знаешь, это путешествие уже оплачено", - сказал Сегре, не скрывая своего большого разочарования из-за измены любимой женщины. Сейманди, которая широко известна в Турине благодаря предпринимательской и политической деятельности, заявила журналистам, что все обвинения ее бывшего партнера не имеют под собой никаких оснований и предположила, что банкиром "кто-то манипулирует". В то же время она заявила, что "в его доме ноги ее больше не будет". Тем не менее, Сегре и Сейманди, отношения между которыми продолжались около трех лет, сообщили, что не будут прерывать деловое сотрудничество, поскольку ценят профессиональные качества друг друга.

https://ria.ru/20220610/arest-1794565630.html

греция

турин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

греция, турин