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Во Львове на Марсовом поле эксгумировали останки более 650 человек - РИА Новости, 10.08.2023
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18:09 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/lvov-1889348535.html
Во Львове на Марсовом поле эксгумировали останки более 650 человек
Во Львове на Марсовом поле эксгумировали останки более 650 человек - РИА Новости, 10.08.2023
Во Львове на Марсовом поле эксгумировали останки более 650 человек
Останки 653 человек эксгумированы на мемориальном кладбище на Марсовом поле во Львове, где находились могилы погибших воинов Первой мировой войны и советского... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T18:09
2023-08-10T18:09
специальная военная операция на украине
в мире
львов
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Останки 653 человек эксгумированы на мемориальном кладбище на Марсовом поле во Львове, где находились могилы погибших воинов Первой мировой войны и советского периода, сообщает в среду городская мэрия в своем телеграм-канале. "Во Львове на Лычаковском военном кладбище (ранее – Марсово поле – ред.) завершили первый этап эксгумации. Специалисты работали здесь четыре месяца. Всего нашли останки 653 человек. Из них 26 – периода Первой мировой войны, часть – Второй мировой войны", - говорится в сообщении мэрии. По данным мэрии, все найденные захоронения времен Первой мировой войны будут перенесены туда, где в будущем построят мемориальный комплекс, а останки времен СССР хранят в специальном депозитарии. Их планируют перенести на другое кладбище. Вскоре поисковики перейдут к исследованию и эксгумации захоронений на центральной аллее некрополя. Летом 2022 года власти Львова приняли решение перезахоронить останки участников Великой Отечественной войны, которые погибли при освобождении города от фашистов, с мемориального кладбища на Марсовом поле. Сообщалось, что на месте их могил обустроят мемориал украинским военнослужащим. В конце октября 2021 года в рамках политики декоммунизации на мемориале был демонтирован памятный знак "Орден Отечественной войны". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Ранее власти Львова решили переименовать еще 20 улиц. Изменения коснулись в том числе улиц, носящих имена изобретателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева и нобелевского лауреата по физиологии Ивана Павлова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230804/vsu-1888231448.html
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в мире, львов, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Во Львове на Марсовом поле эксгумировали останки более 650 человек

Во Львове на Лычаковском военном кладбище эксгумировали останки 653 человек

Демонтаж советской звезды на на военном мемориале "Марсово поле" во Львове
Демонтаж советской звезды на на военном мемориале Марсово поле во Львове
Демонтаж советской звезды на на военном мемориале "Марсово поле" во Львове. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Останки 653 человек эксгумированы на мемориальном кладбище на Марсовом поле во Львове, где находились могилы погибших воинов Первой мировой войны и советского периода, сообщает в среду городская мэрия в своем телеграм-канале.
"Во Львове на Лычаковском военном кладбище (ранее – Марсово поле – ред.) завершили первый этап эксгумации. Специалисты работали здесь четыре месяца. Всего нашли останки 653 человек. Из них 26 – периода Первой мировой войны, часть – Второй мировой войны", - говорится в сообщении мэрии. По данным мэрии, все найденные захоронения времен Первой мировой войны будут перенесены туда, где в будущем построят мемориальный комплекс, а останки времен СССР хранят в специальном депозитарии. Их планируют перенести на другое кладбище. Вскоре поисковики перейдут к исследованию и эксгумации захоронений на центральной аллее некрополя.
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4 августа, 16:25
Летом 2022 года власти Львова приняли решение перезахоронить останки участников Великой Отечественной войны, которые погибли при освобождении города от фашистов, с мемориального кладбища на Марсовом поле. Сообщалось, что на месте их могил обустроят мемориал украинским военнослужащим. В конце октября 2021 года в рамках политики декоммунизации на мемориале был демонтирован памятный знак "Орден Отечественной войны".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Ранее власти Львова решили переименовать еще 20 улиц. Изменения коснулись в том числе улиц, носящих имена изобретателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева и нобелевского лауреата по физиологии Ивана Павлова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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