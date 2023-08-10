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Балицкий охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/liniya-1889246697.html
Балицкий охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения
Балицкий охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 10.08.2023
Балицкий охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения
Ситуация на линии боевого соприкосновения Запорожской области остается напряженной, написал в четверг в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Балицкий РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:17
2023-08-10T12:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
безопасность
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения Запорожской области остается напряженной, написал в четверг в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Балицкий "Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Мы видим у противника очень большие потери, продолжают кидать своих солдат на убой. Вчера они начали подвозить новых (или, лучше сказать, еще живых) солдат для восстановления боеспособности", - написал Балицкий. Всего за прошедшие сутки противник совершил 56 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях, добавил он.
https://ria.ru/20230810/pvo-1889200520.html
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запорожская область, евгений балицкий, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Балицкий охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения

Балицкий: ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области еще напряженная

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения Запорожской области остается напряженной, написал в четверг в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Балицкий
"Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Мы видим у противника очень большие потери, продолжают кидать своих солдат на убой. Вчера они начали подвозить новых (или, лучше сказать, еще живых) солдат для восстановления боеспособности", - написал Балицкий.
Всего за прошедшие сутки противник совершил 56 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях, добавил он.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Балицкий рассказал об эффективности ПВО в Запорожской области
08:04
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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