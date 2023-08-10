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Балицкий охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения
Балицкий охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 10.08.2023
Балицкий охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения
Ситуация на линии боевого соприкосновения Запорожской области остается напряженной, написал в четверг в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Балицкий РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:17
2023-08-10T12:17
2023-08-10T12:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
безопасность
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения Запорожской области остается напряженной, написал в четверг в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Балицкий "Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Мы видим у противника очень большие потери, продолжают кидать своих солдат на убой. Вчера они начали подвозить новых (или, лучше сказать, еще живых) солдат для восстановления боеспособности", - написал Балицкий. Всего за прошедшие сутки противник совершил 56 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях, добавил он.
https://ria.ru/20230810/pvo-1889200520.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Балицкий охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения
Балицкий: ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области еще напряженная