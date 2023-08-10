https://ria.ru/20230810/liniya-1889246697.html

Балицкий охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения

Балицкий охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 10.08.2023

Балицкий охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения

Ситуация на линии боевого соприкосновения Запорожской области остается напряженной, написал в четверг в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Балицкий РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:17

2023-08-10T12:17

2023-08-10T12:17

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

безопасность

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения Запорожской области остается напряженной, написал в четверг в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Балицкий "Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Мы видим у противника очень большие потери, продолжают кидать своих солдат на убой. Вчера они начали подвозить новых (или, лучше сказать, еще живых) солдат для восстановления боеспособности", - написал Балицкий. Всего за прошедшие сутки противник совершил 56 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях, добавил он.

https://ria.ru/20230810/pvo-1889200520.html

запорожская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, евгений балицкий, безопасность, вооруженные силы украины