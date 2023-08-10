https://ria.ru/20230810/lavra-1889392551.html

В РПЦ назвали решение суда в Киеве о выселении лавры насилием над совестью

В РПЦ назвали решение суда в Киеве о выселении лавры насилием над совестью - РИА Новости, 10.08.2023

В РПЦ назвали решение суда в Киеве о выселении лавры насилием над совестью

Решение суда в Киеве, позволяющее выселить из келий Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), является жесточайшим... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T22:35

2023-08-10T22:35

2023-08-10T22:35

религия

киев

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

московский патриархат

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Решение суда в Киеве, позволяющее выселить из келий Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), является жесточайшим насилием над совестью сотен тысяч верующих, сказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Мы видим ещё один шаг, направленный на окончательное и полное изгнание насельников Киево-Печерской лавры из стен обители, которую они на протяжении нескольких десятилетий восстанавливали, оберегали, в которой молились, которая стала для них домом. Это, конечно, жесточайшее насилие над совестью сотен людей, насельников, и, я думаю, сотен тысяч верующих", – сказал РИА Новости Кипшидзе. Он назвал произошедшее копированием сценариев, которые реализовывались богоборческой властью в 1920-30-е годы. "Чем дальше эта ситуация развивается, тем больше прямых и несомненных аналогий мы видим с теми временами, когда была поставлена задача тотального уничтожения Русской православной церкви в двадцатые-тридцатые годы. Но при этом мы также знаем и помним, что попытка уничтожить Церковь оказалась безуспешной, и Церковь возродилась, все святыни были возвращены, и те, кто боролся с церковью, были преданы забвению и пренебрежению. Думаю, что рано или поздно и современным богоборцам история и люди дадут свою оценку", – заключил он. Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить, сообщили РИА Новости источники, знакомые с решением суда. В своем телеграм-канале адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины". Ранее в ходе процесса он уточнял, что для многих насельников обители она является единственным и постоянным местом жительства. В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке – древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако оставались в собственности государства.

https://radiosputnik.ria.ru/20230810/lavra-1889386328.html

https://ria.ru/20230726/lavra-1886498616.html

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киев, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц