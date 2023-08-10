Провокаторы поглумились над выселением монахов из лавры в Киеве
Провокаторы поглумились над выселением монахов из Киево-Печеркой лавры
© Фото : Союз православных журналистов Ситуация на территории Киево-Печерской лавры
© Фото : Союз православных журналистов
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Провокаторы у здания суда в Киеве скандируют "на все воля Божья!" перед прихожанами и монахами Киево-Печерской лавры после решения суда, позволяющего выселить из лавры насельников, следует из переданного РИА Новости очевидцами видео.
Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить, сообщили РИА Новости источники, знакомые с решением суда. В своем телеграм-канале адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины". Ранее в ходе процесса он уточнял, что для многих насельников обители она является единственным и постоянным местом жительства.
В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений.
Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке – древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако они оставались в собственности государства.