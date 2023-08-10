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Провокаторы поглумились над выселением монахов из лавры в Киеве - РИА Новости, 10.08.2023
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Религия
 
21:07 10.08.2023 (обновлено: 21:29 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/lavra-1889385079.html
Провокаторы поглумились над выселением монахов из лавры в Киеве
Провокаторы поглумились над выселением монахов из лавры в Киеве - РИА Новости, 10.08.2023
Провокаторы поглумились над выселением монахов из лавры в Киеве
Провокаторы у здания суда в Киеве скандируют "на все воля Божья!" перед прихожанами и монахами Киево-Печерской лавры после решения суда, позволяющего выселить... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T21:07
2023-08-10T21:29
киев
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Провокаторы у здания суда в Киеве скандируют "на все воля Божья!" перед прихожанами и монахами Киево-Печерской лавры после решения суда, позволяющего выселить из лавры насельников, следует из переданного РИА Новости очевидцами видео. Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить, сообщили РИА Новости источники, знакомые с решением суда. В своем телеграм-канале адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины". Ранее в ходе процесса он уточнял, что для многих насельников обители она является единственным и постоянным местом жительства. В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке – древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако они оставались в собственности государства.
https://ria.ru/20230807/lavra-1888699061.html
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киев, русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Киев, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Провокаторы поглумились над выселением монахов из лавры в Киеве

Провокаторы поглумились над выселением монахов из Киево-Печеркой лавры

© Фото : Союз православных журналистов Ситуация на территории Киево-Печерской лавры
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Союз православных журналистов
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Провокаторы у здания суда в Киеве скандируют "на все воля Божья!" перед прихожанами и монахами Киево-Печерской лавры после решения суда, позволяющего выселить из лавры насельников, следует из переданного РИА Новости очевидцами видео.
Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить, сообщили РИА Новости источники, знакомые с решением суда. В своем телеграм-канале адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины". Ранее в ходе процесса он уточнял, что для многих насельников обители она является единственным и постоянным местом жительства.
Митрополит Павел после освобождения из-под стражи. 7 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Арестованного наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог
7 августа, 17:25
В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений.
Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке – древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако они оставались в собственности государства.
 
РелигияКиевРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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