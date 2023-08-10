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"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области
"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.08.2023
"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области
На Ореховском направлении в Запорожской области бойцы армейского спецназа "Осман" уничтожили бронеавтомобиль "Казак" ВСУ с помощью "Ланцета", соответствующее... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T05:43
2023-08-10T05:43
2023-08-10T09:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
zala aero
безопасность
беспилотники
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 10 авг — РИА Новости. На Ореховском направлении в Запорожской области бойцы армейского спецназа "Осман" уничтожили бронеавтомобиль "Казак" ВСУ с помощью "Ланцета", соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.На кадрах, снятых при помощи БПЛА видна бронемашина ВС Украины, которая прибыла на передовую для эвакуации украинских военнослужащих. После наблюдения и доразведки по ней нанесли удар дроном-камикадзе, о чем свидетельствуют кадры. После поражения в переднюю часть машина потеряла способность передвигаться самостоятельно и осталась стоять на поле боя.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
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Уничтожение бронеавтомобиля ВСУ в Запорожской области
Уничтожение бронеавтомобиля ВСУ в Запорожской области
2023-08-10T05:43
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, zala aero, безопасность, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Zala Aero, Безопасность, Беспилотники
"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области
Спецназ "Осман": "Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области