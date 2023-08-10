https://ria.ru/20230810/lantset-1889194541.html

"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области

"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.08.2023

"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области

На Ореховском направлении в Запорожской области бойцы армейского спецназа "Осман" уничтожили бронеавтомобиль "Казак" ВСУ с помощью "Ланцета", соответствующее... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T05:43

2023-08-10T05:43

2023-08-10T09:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

zala aero

безопасность

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889205071_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0d9821df3b93d4c732588ae9a3985500.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 10 авг — РИА Новости. На Ореховском направлении в Запорожской области бойцы армейского спецназа "Осман" уничтожили бронеавтомобиль "Казак" ВСУ с помощью "Ланцета", соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.На кадрах, снятых при помощи БПЛА видна бронемашина ВС Украины, которая прибыла на передовую для эвакуации украинских военнослужащих. После наблюдения и доразведки по ней нанесли удар дроном-камикадзе, о чем свидетельствуют кадры. После поражения в переднюю часть машина потеряла способность передвигаться самостоятельно и осталась стоять на поле боя.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.

https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889194885.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение бронеавтомобиля ВСУ в Запорожской области Уничтожение бронеавтомобиля ВСУ в Запорожской области 2023-08-10T05:43 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, zala aero, безопасность, беспилотники