Рейтинг@Mail.ru
"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:43 10.08.2023 (обновлено: 09:07 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/lantset-1889194541.html
"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области
"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.08.2023
"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области
На Ореховском направлении в Запорожской области бойцы армейского спецназа "Осман" уничтожили бронеавтомобиль "Казак" ВСУ с помощью "Ланцета", соответствующее... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T05:43
2023-08-10T09:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
zala aero
безопасность
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889205071_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0d9821df3b93d4c732588ae9a3985500.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 10 авг — РИА Новости. На Ореховском направлении в Запорожской области бойцы армейского спецназа "Осман" уничтожили бронеавтомобиль "Казак" ВСУ с помощью "Ланцета", соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.На кадрах, снятых при помощи БПЛА видна бронемашина ВС Украины, которая прибыла на передовую для эвакуации украинских военнослужащих. После наблюдения и доразведки по ней нанесли удар дроном-камикадзе, о чем свидетельствуют кадры. После поражения в переднюю часть машина потеряла способность передвигаться самостоятельно и осталась стоять на поле боя.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889194885.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение бронеавтомобиля ВСУ в Запорожской области
Уничтожение бронеавтомобиля ВСУ в Запорожской области
2023-08-10T05:43
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889205071_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cc3be7bf90b652a50413692113894fda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, zala aero, безопасность, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Zala Aero, Безопасность, Беспилотники
"Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области

Спецназ "Осман": "Ланцет" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в Запорожской области

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 10 авг — РИА Новости. На Ореховском направлении в Запорожской области бойцы армейского спецназа "Осман" уничтожили бронеавтомобиль "Казак" ВСУ с помощью "Ланцета", соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах, снятых при помощи БПЛА видна бронемашина ВС Украины, которая прибыла на передовую для эвакуации украинских военнослужащих. После наблюдения и доразведки по ней нанесли удар дроном-камикадзе, о чем свидетельствуют кадры. После поражения в переднюю часть машина потеряла способность передвигаться самостоятельно и осталась стоять на поле боя.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.
В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
Гаубица Д-20 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Российские военные поразили укрепрайон ВСУ под Авдеевкой
05:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныZala AeroБезопасностьБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала