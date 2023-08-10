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Российским войскам остались считанные километры до Купянска, заявил Ганчев - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:07 10.08.2023 (обновлено: 23:45 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/kupyansk-1889385218.html
Российским войскам остались считанные километры до Купянска, заявил Ганчев
Российским войскам остались считанные километры до Купянска, заявил Ганчев - РИА Новости, 10.08.2023
Российским войскам остались считанные километры до Купянска, заявил Ганчев
Российским военным остались считанные километры до Купянска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T21:07
2023-08-10T23:45
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российским военным остались считанные километры до Купянска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире "Соловьев Live".&quot;Если говорить о самом Купянске, то Купянск-Узловая и Купянск-Заосколье — это левый берег реки Оскол — это уже пригород Купянска: поселок Кучеровка, поселок Петропавловка. И наши позиции вплотную приближаются к этим населенным пунктам&quot;, — заявил он.Глава администрации региона отметил стратегическую важность дороги неподалеку от населенного пункта Ольшаны, где вооруженным силам в последнее время удалось улучшить позиции. Взятие этой трассы под контроль позволит серьезно наладить логистику."Уверен, что в ближайшее время уже выровняется линия фронта для глобального, масштабного наступления на Харьков", — добавил Ганчев.Во вторник он заявил, что российские военные освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Минобороны ранее в тот же день сообщило, что штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны.Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.
https://ria.ru/20230810/evakuatsiya-1889382396.html
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харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Российским войскам остались считанные километры до Купянска, заявил Ганчев

Харьковская ВГА: ВС России осталось несколько километров до Купянска

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на Харьковском направлении
Военнослужащие на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие на Харьковском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российским военным остались считанные километры до Купянска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире "Соловьев Live".
«

"Если говорить о самом Купянске, то Купянск-Узловая и Купянск-Заосколье — это левый берег реки Оскол — это уже пригород Купянска: поселок Кучеровка, поселок Петропавловка. И наши позиции вплотную приближаются к этим населенным пунктам", — заявил он.

Глава администрации региона отметил стратегическую важность дороги неподалеку от населенного пункта Ольшаны, где вооруженным силам в последнее время удалось улучшить позиции. Взятие этой трассы под контроль позволит серьезно наладить логистику.
"Уверен, что в ближайшее время уже выровняется линия фронта для глобального, масштабного наступления на Харьков", — добавил Ганчев.
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Во вторник он заявил, что российские военные освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Минобороны ранее в тот же день сообщило, что штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны.
Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.
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