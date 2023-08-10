https://ria.ru/20230810/kupyansk-1889385218.html

Российским войскам остались считанные километры до Купянска, заявил Ганчев

Российским войскам остались считанные километры до Купянска, заявил Ганчев - РИА Новости, 10.08.2023

Российским войскам остались считанные километры до Купянска, заявил Ганчев

Российским военным остались считанные километры до Купянска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T21:07

2023-08-10T21:07

2023-08-10T23:45

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российским военным остались считанные километры до Купянска, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире "Соловьев Live"."Если говорить о самом Купянске, то Купянск-Узловая и Купянск-Заосколье — это левый берег реки Оскол — это уже пригород Купянска: поселок Кучеровка, поселок Петропавловка. И наши позиции вплотную приближаются к этим населенным пунктам", — заявил он.Глава администрации региона отметил стратегическую важность дороги неподалеку от населенного пункта Ольшаны, где вооруженным силам в последнее время удалось улучшить позиции. Взятие этой трассы под контроль позволит серьезно наладить логистику."Уверен, что в ближайшее время уже выровняется линия фронта для глобального, масштабного наступления на Харьков", — добавил Ганчев.Во вторник он заявил, что российские военные освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Минобороны ранее в тот же день сообщило, что штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны.Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.

https://ria.ru/20230810/evakuatsiya-1889382396.html

харьковская область

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харьковская область, вооруженные силы рф