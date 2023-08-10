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Производитель минеральных удобрений на Кубани повысил выработку на 50% - РИА Новости, 10.08.2023
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Краснодарский край
 
14:10 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/kuban-1889278933.html
Производитель минеральных удобрений на Кубани повысил выработку на 50%
Производитель минеральных удобрений на Кубани повысил выработку на 50% - РИА Новости, 10.08.2023
Производитель минеральных удобрений на Кубани повысил выработку на 50%
Кубанская компания, производящая минеральные удобрения, увеличила выработку сульфата аммония на 50% в результате внедрения бережливых технологий в рамках... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:10
2023-08-10T14:10
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Кубанская компания, производящая минеральные удобрения, увеличила выработку сульфата аммония на 50% в результате внедрения бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Компания "Юго-Восток Агро" подвела итоги участия в национальном проекте "Производительность труда"… Использование бережливых технологий позволило сократить количество незавершенного производства на 63% и увеличить выработку на 50%", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря экспертной поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) был оптимизирован процесс производства минеральных удобрений, а именно сульфата аммония. Эксперты РЦК внедрили в производство адресное хранение и стандартизировали работу сотрудников. Рабочая группа предприятия прошла обучение по использованию инновационных инструментов. Теперь внутренние менеджеры по бережливости могут распространять полученный опыт на другие производственные процессы компании, добавляют в пресс-службе. По данным властей, предприятие "Юго-Восток Агро" работает с 2008 года и на сегодняшний день является одним из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на Юге России. В нацпроекте "Производительность труда" участвуют более 270 кубанских предприятий. Экономический эффект от реализации программы на Кубани в 2022 году составил 48,5 миллиарда рублей.
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
Производитель минеральных удобрений на Кубани повысил выработку на 50%

Производитель минеральных удобрений на Кубани повысил выработку на 50 процентов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФрагмент оборудования на заводе по производству удобрений
Фрагмент оборудования на заводе по производству удобрений - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фрагмент оборудования на заводе по производству удобрений. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Кубанская компания, производящая минеральные удобрения, увеличила выработку сульфата аммония на 50% в результате внедрения бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
«
"Компания "Юго-Восток Агро" подвела итоги участия в национальном проекте "Производительность труда"… Использование бережливых технологий позволило сократить количество незавершенного производства на 63% и увеличить выработку на 50%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря экспертной поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) был оптимизирован процесс производства минеральных удобрений, а именно сульфата аммония.
Эксперты РЦК внедрили в производство адресное хранение и стандартизировали работу сотрудников. Рабочая группа предприятия прошла обучение по использованию инновационных инструментов. Теперь внутренние менеджеры по бережливости могут распространять полученный опыт на другие производственные процессы компании, добавляют в пресс-службе.
По данным властей, предприятие "Юго-Восток Агро" работает с 2008 года и на сегодняшний день является одним из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на Юге России.
В нацпроекте "Производительность труда" участвуют более 270 кубанских предприятий. Экономический эффект от реализации программы на Кубани в 2022 году составил 48,5 миллиарда рублей.
 
Краснодарский крайКраснодарский край
 
 
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