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Производитель минеральных удобрений на Кубани повысил выработку на 50%
Производитель минеральных удобрений на Кубани повысил выработку на 50% - РИА Новости, 10.08.2023
Производитель минеральных удобрений на Кубани повысил выработку на 50%
Кубанская компания, производящая минеральные удобрения, увеличила выработку сульфата аммония на 50% в результате внедрения бережливых технологий в рамках... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:10
2023-08-10T14:10
2023-08-10T14:10
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Кубанская компания, производящая минеральные удобрения, увеличила выработку сульфата аммония на 50% в результате внедрения бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Компания "Юго-Восток Агро" подвела итоги участия в национальном проекте "Производительность труда"… Использование бережливых технологий позволило сократить количество незавершенного производства на 63% и увеличить выработку на 50%", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря экспертной поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) был оптимизирован процесс производства минеральных удобрений, а именно сульфата аммония. Эксперты РЦК внедрили в производство адресное хранение и стандартизировали работу сотрудников. Рабочая группа предприятия прошла обучение по использованию инновационных инструментов. Теперь внутренние менеджеры по бережливости могут распространять полученный опыт на другие производственные процессы компании, добавляют в пресс-службе. По данным властей, предприятие "Юго-Восток Агро" работает с 2008 года и на сегодняшний день является одним из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на Юге России. В нацпроекте "Производительность труда" участвуют более 270 кубанских предприятий. Экономический эффект от реализации программы на Кубани в 2022 году составил 48,5 миллиарда рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
Производитель минеральных удобрений на Кубани повысил выработку на 50%
Производитель минеральных удобрений на Кубани повысил выработку на 50 процентов
КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Кубанская компания, производящая минеральные удобрения, увеличила выработку сульфата аммония на 50% в результате внедрения бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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"Компания "Юго-Восток Агро" подвела итоги участия в национальном проекте "Производительность труда"… Использование бережливых технологий позволило сократить количество незавершенного производства на 63% и увеличить выработку на 50%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря экспертной поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) был оптимизирован процесс производства минеральных удобрений, а именно сульфата аммония.
Эксперты РЦК внедрили в производство адресное хранение и стандартизировали работу сотрудников. Рабочая группа предприятия прошла обучение по использованию инновационных инструментов. Теперь внутренние менеджеры по бережливости могут распространять полученный опыт на другие производственные процессы компании, добавляют в пресс-службе.
По данным властей, предприятие "Юго-Восток Агро" работает с 2008 года и на сегодняшний день является одним из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на Юге России.
В нацпроекте "Производительность труда" участвуют более 270 кубанских предприятий. Экономический эффект от реализации программы на Кубани в 2022 году составил 48,5 миллиарда рублей.