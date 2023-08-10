https://ria.ru/20230810/kuban-1889278933.html

Производитель минеральных удобрений на Кубани повысил выработку на 50%

Производитель минеральных удобрений на Кубани повысил выработку на 50% - РИА Новости, 10.08.2023

Производитель минеральных удобрений на Кубани повысил выработку на 50%

Кубанская компания, производящая минеральные удобрения, увеличила выработку сульфата аммония на 50% в результате внедрения бережливых технологий в рамках... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:10

2023-08-10T14:10

2023-08-10T14:10

краснодарский край

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/69/1494676926_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b581294b2677306322a48fc9352900f1.jpg

КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Кубанская компания, производящая минеральные удобрения, увеличила выработку сульфата аммония на 50% в результате внедрения бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Компания "Юго-Восток Агро" подвела итоги участия в национальном проекте "Производительность труда"… Использование бережливых технологий позволило сократить количество незавершенного производства на 63% и увеличить выработку на 50%", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря экспертной поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) был оптимизирован процесс производства минеральных удобрений, а именно сульфата аммония. Эксперты РЦК внедрили в производство адресное хранение и стандартизировали работу сотрудников. Рабочая группа предприятия прошла обучение по использованию инновационных инструментов. Теперь внутренние менеджеры по бережливости могут распространять полученный опыт на другие производственные процессы компании, добавляют в пресс-службе. По данным властей, предприятие "Юго-Восток Агро" работает с 2008 года и на сегодняшний день является одним из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на Юге России. В нацпроекте "Производительность труда" участвуют более 270 кубанских предприятий. Экономический эффект от реализации программы на Кубани в 2022 году составил 48,5 миллиарда рублей.

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

краснодарский край