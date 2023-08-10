Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кубе - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:20 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/kuba-1889092068.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кубе
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кубе - РИА Новости, 10.08.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кубе
Конец лета традиционно не считается высоким сезоном на Кубе, однако по данным туроператоров, в этом году направление хорошо продается и в августе, сообщает RTN. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T02:20
2023-08-10T02:20
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
куба
варадеро
гавана
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886135602_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_df7ba3419fd034c8491187385eaadc2e.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Конец лета традиционно не считается высоким сезоном на Кубе, однако по данным туроператоров, в этом году направление хорошо продается и в августе, сообщает RTN.Наиболее востребован пляжный отдых в Варадеро, который часто комбинируют с экскурсионными турами в Гавану. Как отметила руководитель по связям с общественностью компании Fun&amp;Sun Ольга Иванова, Куба сейчас входит в десятку самых популярных направлений у россиян на лето и осень: "Все раскуплено на месяц вперед. Бронируют до конца года, уже берут и новогодние праздники"."Преимущественно покупают туры в Варадеро продолжительностью 10 ночей. Предпочтение отдают пляжному отдыху, но небольшой процент броней приходится и на Гавану, где туристы могут задержаться на 4-7 ночей", – отметила руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.Регулярные рейсы на Кубу возобновились 1 июля 2023 года и выполняются дважды в неделю. До пандемии можно было напрямую долететь на остров за 12 часов, сейчас самолеты авиакомпании "Россия" летят в среднем 13,5 часа – из⁠-⁠за санкционных ограничений маршруты проходят через нейтральные воды. С сентября перевозчик добавит третий рейс в неделю.Трижды в неделю чартерные полеты на Кубу осуществляет Nordwind, с ноября перевозчик планирует поставить четвертый рейс.Стоимость авиабилетов из Москвы в Варадеро у Nordwind начинается от 52,3 тысячи рублей в августе в одну сторону. В сентябре перелет дорожает, билеты стартуют от 70 тысяч. У "России" цены примерно такие же – 110-130 тысяч в оба конца. Стоимость туров – от 120-140 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230726/kuba-1886241694.html
куба
варадеро
гавана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886135602_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_ea9a944d013c9eddea943ee3f66b8b54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, куба, варадеро, гавана, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Куба, Варадеро, Гавана, куда можно лететь, Отдых на море
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кубе

РСТ: у российских туристов вырос интерес к летним поездкам на Кубу

© iStock.com / nantonovПляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© iStock.com / nantonov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Конец лета традиционно не считается высоким сезоном на Кубе, однако по данным туроператоров, в этом году направление хорошо продается и в августе, сообщает RTN.
Наиболее востребован пляжный отдых в Варадеро, который часто комбинируют с экскурсионными турами в Гавану. Как отметила руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова, Куба сейчас входит в десятку самых популярных направлений у россиян на лето и осень: "Все раскуплено на месяц вперед. Бронируют до конца года, уже берут и новогодние праздники".
"Преимущественно покупают туры в Варадеро продолжительностью 10 ночей. Предпочтение отдают пляжному отдыху, но небольшой процент броней приходится и на Гавану, где туристы могут задержаться на 4-7 ночей", – отметила руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.
Регулярные рейсы на Кубу возобновились 1 июля 2023 года и выполняются дважды в неделю. До пандемии можно было напрямую долететь на остров за 12 часов, сейчас самолеты авиакомпании "Россия" летят в среднем 13,5 часа – из⁠-⁠за санкционных ограничений маршруты проходят через нейтральные воды. С сентября перевозчик добавит третий рейс в неделю.
Трижды в неделю чартерные полеты на Кубу осуществляет Nordwind, с ноября перевозчик планирует поставить четвертый рейс.
Стоимость авиабилетов из Москвы в Варадеро у Nordwind начинается от 52,3 тысячи рублей в августе в одну сторону. В сентябре перелет дорожает, билеты стартуют от 70 тысяч. У "России" цены примерно такие же – 110-130 тысяч в оба конца. Стоимость туров – от 120-140 тысяч рублей.
Женщины в традиционных кубинских платьях - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Куба стала еще ближе. Правила отдыха на Острове свободы летом
26 июля, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКубаВарадероГаванакуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала