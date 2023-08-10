https://ria.ru/20230810/kuba-1889092068.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кубе
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кубе - РИА Новости, 10.08.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кубе
Конец лета традиционно не считается высоким сезоном на Кубе, однако по данным туроператоров, в этом году направление хорошо продается и в августе, сообщает RTN. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T02:20
2023-08-10T02:20
2023-08-10T02:20
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Конец лета традиционно не считается высоким сезоном на Кубе, однако по данным туроператоров, в этом году направление хорошо продается и в августе, сообщает RTN.Наиболее востребован пляжный отдых в Варадеро, который часто комбинируют с экскурсионными турами в Гавану. Как отметила руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова, Куба сейчас входит в десятку самых популярных направлений у россиян на лето и осень: "Все раскуплено на месяц вперед. Бронируют до конца года, уже берут и новогодние праздники"."Преимущественно покупают туры в Варадеро продолжительностью 10 ночей. Предпочтение отдают пляжному отдыху, но небольшой процент броней приходится и на Гавану, где туристы могут задержаться на 4-7 ночей", – отметила руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.Регулярные рейсы на Кубу возобновились 1 июля 2023 года и выполняются дважды в неделю. До пандемии можно было напрямую долететь на остров за 12 часов, сейчас самолеты авиакомпании "Россия" летят в среднем 13,5 часа – из-за санкционных ограничений маршруты проходят через нейтральные воды. С сентября перевозчик добавит третий рейс в неделю.Трижды в неделю чартерные полеты на Кубу осуществляет Nordwind, с ноября перевозчик планирует поставить четвертый рейс.Стоимость авиабилетов из Москвы в Варадеро у Nordwind начинается от 52,3 тысячи рублей в августе в одну сторону. В сентябре перелет дорожает, билеты стартуют от 70 тысяч. У "России" цены примерно такие же – 110-130 тысяч в оба конца. Стоимость туров – от 120-140 тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, куба, варадеро, гавана, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Куба, Варадеро, Гавана, куда можно лететь, Отдых на море
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кубе
РСТ: у российских туристов вырос интерес к летним поездкам на Кубу
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости.
Конец лета традиционно не считается высоким сезоном на Кубе, однако по данным туроператоров, в этом году направление хорошо продается и в августе, сообщает
RTN.
Наиболее востребован пляжный отдых в Варадеро, который часто комбинируют с экскурсионными турами в Гавану. Как отметила руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова, Куба сейчас входит в десятку самых популярных направлений у россиян на лето и осень: "Все раскуплено на месяц вперед. Бронируют до конца года, уже берут и новогодние праздники".
"Преимущественно покупают туры в Варадеро продолжительностью 10 ночей. Предпочтение отдают пляжному отдыху, но небольшой процент броней приходится и на Гавану, где туристы могут задержаться на 4-7 ночей", – отметила руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.
Регулярные рейсы на Кубу возобновились 1 июля 2023 года и выполняются дважды в неделю. До пандемии можно было напрямую долететь на остров за 12 часов, сейчас самолеты авиакомпании "Россия" летят в среднем 13,5 часа – из-за санкционных ограничений маршруты проходят через нейтральные воды. С сентября перевозчик добавит третий рейс в неделю.
Трижды в неделю чартерные полеты на Кубу осуществляет Nordwind, с ноября перевозчик планирует поставить четвертый рейс.
Стоимость авиабилетов из Москвы в Варадеро у Nordwind начинается от 52,3 тысячи рублей в августе в одну сторону. В сентябре перелет дорожает, билеты стартуют от 70 тысяч. У "России" цены примерно такие же – 110-130 тысяч в оба конца. Стоимость туров – от 120-140 тысяч рублей.
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