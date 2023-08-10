https://ria.ru/20230810/kuba-1889092068.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кубе

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кубе - РИА Новости, 10.08.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых на Кубе

Конец лета традиционно не считается высоким сезоном на Кубе, однако по данным туроператоров, в этом году направление хорошо продается и в августе, сообщает RTN. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T02:20

2023-08-10T02:20

2023-08-10T02:20

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Конец лета традиционно не считается высоким сезоном на Кубе, однако по данным туроператоров, в этом году направление хорошо продается и в августе, сообщает RTN.Наиболее востребован пляжный отдых в Варадеро, который часто комбинируют с экскурсионными турами в Гавану. Как отметила руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова, Куба сейчас входит в десятку самых популярных направлений у россиян на лето и осень: "Все раскуплено на месяц вперед. Бронируют до конца года, уже берут и новогодние праздники"."Преимущественно покупают туры в Варадеро продолжительностью 10 ночей. Предпочтение отдают пляжному отдыху, но небольшой процент броней приходится и на Гавану, где туристы могут задержаться на 4-7 ночей", – отметила руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.Регулярные рейсы на Кубу возобновились 1 июля 2023 года и выполняются дважды в неделю. До пандемии можно было напрямую долететь на остров за 12 часов, сейчас самолеты авиакомпании "Россия" летят в среднем 13,5 часа – из⁠-⁠за санкционных ограничений маршруты проходят через нейтральные воды. С сентября перевозчик добавит третий рейс в неделю.Трижды в неделю чартерные полеты на Кубу осуществляет Nordwind, с ноября перевозчик планирует поставить четвертый рейс.Стоимость авиабилетов из Москвы в Варадеро у Nordwind начинается от 52,3 тысячи рублей в августе в одну сторону. В сентябре перелет дорожает, билеты стартуют от 70 тысяч. У "России" цены примерно такие же – 110-130 тысяч в оба конца. Стоимость туров – от 120-140 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230726/kuba-1886241694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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