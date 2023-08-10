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Патрушев отметил грамотную аграрную политику красноярских властей - РИА Новости, 10.08.2023
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10:24 10.08.2023 (обновлено: 11:35 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/krasnoyarsk-1889219093.html
Патрушев отметил грамотную аграрную политику красноярских властей
Патрушев отметил грамотную аграрную политику красноярских властей - РИА Новости, 10.08.2023
Патрушев отметил грамотную аграрную политику красноярских властей
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в рамках рабочего визита в Красноярский край осмотрел предприятия и научную базу аграрного сектора региона и РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:24
2023-08-10T11:35
красноярский край
дмитрий патрушев
михаил котюков
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
восточная сибирь
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КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в рамках рабочего визита в Красноярский край осмотрел предприятия и научную базу аграрного сектора региона и отметил хорошую работу региональных властей в данном направлении, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. По данным пресс-службы, глава Минсельхоза совместно с руководителем региона Михаилом Котюковым осмотрели лабораторно-тепличный комплекс Красноярского государственного аграрного университета, который является ведущим научно-образовательным центром региона в сфере АПК. Здесь им представили результаты работы по развитию селекции и семеноводства сортов картофеля, адаптированных к условиям выращивания в Красноярском крае и Восточной Сибири. Помимо этого Патрушев побывал на крупнейшем в регионе селекционно-семеноводческом комплексе. Производственные мощности комплекса постоянно расширяются и в 2027 году будет завершено строительство семенного завода. "В Красноярском крае очень серьёзно развивается сельское хозяйство. В этом году предусмотрено выделение региону из федерального бюджета на поддержку аграрного сектора 1,4 млрд рублей. Важно, что эти деньги уже практически полностью доведены до местных сельхозтоваропроизводителей. Это большая заслуга региональных властей", - сказал Патрушев. В свою очередь Котюков отметил, что в крае сформирован очень хороший научный потенциал, база для проведения исследований. "Аграрный университет, наши технические вузы, Академгородок очень тесно сегодня работают вместе с сельхозтоваропроизводителем...Акцент мы делаем на использование самых современных, передовых технологий, часть технологий создаются здесь, в крае. И задача – повысить и качество производства, и увеличить глубину переработки продукции, для того чтобы обеспечить жителей края и наших соседних регионов качественной продукцией", - сказал глава региона. Также они побывали на эко-ферме под Красноярском, где в рамках развития сельскохозяйственного туризма, которую в 2022 году посетили более 40 тысяч туристов, из них около 10 тысяч – льготные категории граждан.
красноярский край
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красноярский край, дмитрий патрушев, михаил котюков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), восточная сибирь
Красноярский край, Дмитрий Патрушев, Михаил Котюков, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Восточная Сибирь
Патрушев отметил грамотную аграрную политику красноярских властей

Глава Минсельхоза Патрушев отметил грамотную аграрную политику красноярских властей

© Администрация Губернатора Красноярского краяПравительство Красноярского краяДмитрий Патрушев и Михаил Котюков оценили результаты работы селекционеров края и агротуристический потенциал Красноярского края
Дмитрий Патрушев и Михаил Котюков оценили результаты работы селекционеров края и агротуристический потенциал Красноярского края
© Администрация Губернатора Красноярского краяПравительство Красноярского края
Дмитрий Патрушев и Михаил Котюков оценили результаты работы селекционеров края и агротуристический потенциал Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в рамках рабочего визита в Красноярский край осмотрел предприятия и научную базу аграрного сектора региона и отметил хорошую работу региональных властей в данном направлении, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
По данным пресс-службы, глава Минсельхоза совместно с руководителем региона Михаилом Котюковым осмотрели лабораторно-тепличный комплекс Красноярского государственного аграрного университета, который является ведущим научно-образовательным центром региона в сфере АПК. Здесь им представили результаты работы по развитию селекции и семеноводства сортов картофеля, адаптированных к условиям выращивания в Красноярском крае и Восточной Сибири. Помимо этого Патрушев побывал на крупнейшем в регионе селекционно-семеноводческом комплексе. Производственные мощности комплекса постоянно расширяются и в 2027 году будет завершено строительство семенного завода.
«
"В Красноярском крае очень серьёзно развивается сельское хозяйство. В этом году предусмотрено выделение региону из федерального бюджета на поддержку аграрного сектора 1,4 млрд рублей. Важно, что эти деньги уже практически полностью доведены до местных сельхозтоваропроизводителей. Это большая заслуга региональных властей", - сказал Патрушев.
В свою очередь Котюков отметил, что в крае сформирован очень хороший научный потенциал, база для проведения исследований.
"Аграрный университет, наши технические вузы, Академгородок очень тесно сегодня работают вместе с сельхозтоваропроизводителем...Акцент мы делаем на использование самых современных, передовых технологий, часть технологий создаются здесь, в крае. И задача – повысить и качество производства, и увеличить глубину переработки продукции, для того чтобы обеспечить жителей края и наших соседних регионов качественной продукцией", - сказал глава региона.
Также они побывали на эко-ферме под Красноярском, где в рамках развития сельскохозяйственного туризма, которую в 2022 году посетили более 40 тысяч туристов, из них около 10 тысяч – льготные категории граждан.
© Администрация Губернатора Красноярского краяПравительство Красноярского краяДмитрий Патрушев и Михаил Котюков оценили результаты работы селекционеров края и агротуристический потенциал Красноярского края
Дмитрий Патрушев и Михаил Котюков оценили результаты работы селекционеров края и агротуристический потенциал Красноярского края
© Администрация Губернатора Красноярского краяПравительство Красноярского края
Дмитрий Патрушев и Михаил Котюков оценили результаты работы селекционеров края и агротуристический потенциал Красноярского края
 
Красноярский крайДмитрий ПатрушевМихаил КотюковМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Восточная Сибирь
 
 
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