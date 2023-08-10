https://ria.ru/20230810/kozha-1889225932.html

Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских симуляторов

Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских симуляторов - РИА Новости, 10.08.2023

Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских симуляторов

Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских тренировочных моделей, особый материал схож по эластичности и визуальным качествам с настоящей... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:51

2023-08-10T10:51

2023-08-10T10:51

наука

москва

анастасия ракова

открытия - риа наука

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских тренировочных моделей, особый материал схож по эластичности и визуальным качествам с настоящей кожей человека, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Медицинские симуляторы играют важную роль в обучении врачей — они позволяют им оттачивать свои навыки. Поэтому мы продолжаем совершенствовать наши тренировочные модели: для этого разработали особый материал, схожий по эластичности и визуальным качествам с настоящей кожей человека. Разработка сделала наши фантомы еще более приближенными к реальным человеческим органам, поэтому и картина на аппарате при обучении УЗИ-специалистов теперь максимально правдоподобна. Это поможет повысить качество диагностики для наших пациентов", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Отмечается, что тренировочную модель создали сотрудники центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. С помощью фантомов врачи могут оттачивать навыки ультразвуковой диагностики аневризм и тромбозов сосудов головного мозга, новообразований и опухолевых очагов в молочных и щитовидной железах, повышать точность измерений и обучаться манипуляциям под УЗ-навигацией. Дополняется, что на сегодняшний день разработано уже шесть различных медицинских фантомов. Все они протестированы врачами клинической практики.

https://ria.ru/20230701/lekarstvo-1881103948.html

https://ria.ru/20230621/nauka-1878601332.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, москва, анастасия ракова , открытия - риа наука