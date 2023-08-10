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Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских симуляторов - РИА Новости, 10.08.2023
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10:51 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/kozha-1889225932.html
Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских симуляторов
Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских симуляторов - РИА Новости, 10.08.2023
Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских симуляторов
Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских тренировочных моделей, особый материал схож по эластичности и визуальным качествам с настоящей... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:51
2023-08-10T10:51
наука
москва
анастасия ракова
открытия - риа наука
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских тренировочных моделей, особый материал схож по эластичности и визуальным качествам с настоящей кожей человека, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Медицинские симуляторы играют важную роль в обучении врачей — они позволяют им оттачивать свои навыки. Поэтому мы продолжаем совершенствовать наши тренировочные модели: для этого разработали особый материал, схожий по эластичности и визуальным качествам с настоящей кожей человека. Разработка сделала наши фантомы еще более приближенными к реальным человеческим органам, поэтому и картина на аппарате при обучении УЗИ-специалистов теперь максимально правдоподобна. Это поможет повысить качество диагностики для наших пациентов", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Отмечается, что тренировочную модель создали сотрудники центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. С помощью фантомов врачи могут оттачивать навыки ультразвуковой диагностики аневризм и тромбозов сосудов головного мозга, новообразований и опухолевых очагов в молочных и щитовидной железах, повышать точность измерений и обучаться манипуляциям под УЗ-навигацией. Дополняется, что на сегодняшний день разработано уже шесть различных медицинских фантомов. Все они протестированы врачами клинической практики.
https://ria.ru/20230701/lekarstvo-1881103948.html
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наука, москва, анастасия ракова , открытия - риа наука
Наука, Москва, Анастасия Ракова , Открытия - РИА Наука
Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских симуляторов

Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских тренировочных моделей

© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения МосквыМосковские ученые создали искусственную кожу для медицинских тренировочных моделей
Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских тренировочных моделей - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы
Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских тренировочных моделей
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских тренировочных моделей, особый материал схож по эластичности и визуальным качествам с настоящей кожей человека, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Медицинские симуляторы играют важную роль в обучении врачей — они позволяют им оттачивать свои навыки. Поэтому мы продолжаем совершенствовать наши тренировочные модели: для этого разработали особый материал, схожий по эластичности и визуальным качествам с настоящей кожей человека. Разработка сделала наши фантомы еще более приближенными к реальным человеческим органам, поэтому и картина на аппарате при обучении УЗИ-специалистов теперь максимально правдоподобна. Это поможет повысить качество диагностики для наших пациентов", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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Отмечается, что тренировочную модель создали сотрудники центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. С помощью фантомов врачи могут оттачивать навыки ультразвуковой диагностики аневризм и тромбозов сосудов головного мозга, новообразований и опухолевых очагов в молочных и щитовидной железах, повышать точность измерений и обучаться манипуляциям под УЗ-навигацией.
Дополняется, что на сегодняшний день разработано уже шесть различных медицинских фантомов. Все они протестированы врачами клинической практики.
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