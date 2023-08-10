https://ria.ru/20230810/kozha-1889225932.html
Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских симуляторов
Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских симуляторов - РИА Новости, 10.08.2023
Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских симуляторов
Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских тренировочных моделей, особый материал схож по эластичности и визуальным качествам с настоящей... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:51
2023-08-10T10:51
2023-08-10T10:51
наука
москва
анастасия ракова
открытия - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889225415_77:0:1499:800_1920x0_80_0_0_c78f5d3783c6525fb903d820d70a7026.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских тренировочных моделей, особый материал схож по эластичности и визуальным качествам с настоящей кожей человека, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Медицинские симуляторы играют важную роль в обучении врачей — они позволяют им оттачивать свои навыки. Поэтому мы продолжаем совершенствовать наши тренировочные модели: для этого разработали особый материал, схожий по эластичности и визуальным качествам с настоящей кожей человека. Разработка сделала наши фантомы еще более приближенными к реальным человеческим органам, поэтому и картина на аппарате при обучении УЗИ-специалистов теперь максимально правдоподобна. Это поможет повысить качество диагностики для наших пациентов", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Отмечается, что тренировочную модель создали сотрудники центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. С помощью фантомов врачи могут оттачивать навыки ультразвуковой диагностики аневризм и тромбозов сосудов головного мозга, новообразований и опухолевых очагов в молочных и щитовидной железах, повышать точность измерений и обучаться манипуляциям под УЗ-навигацией. Дополняется, что на сегодняшний день разработано уже шесть различных медицинских фантомов. Все они протестированы врачами клинической практики.
https://ria.ru/20230701/lekarstvo-1881103948.html
https://ria.ru/20230621/nauka-1878601332.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889225415_255:0:1322:800_1920x0_80_0_0_6a128fab5b7c541b2330a3a0f4a104e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, москва, анастасия ракова , открытия - риа наука
Наука, Москва, Анастасия Ракова , Открытия - РИА Наука
Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских симуляторов
Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских тренировочных моделей
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Московские ученые создали искусственную кожу для медицинских тренировочных моделей, особый материал схож по эластичности и визуальным качествам с настоящей кожей человека, сообщается на официальном портале
мэра и правительства Москвы.
"Медицинские симуляторы играют важную роль в обучении врачей — они позволяют им оттачивать свои навыки. Поэтому мы продолжаем совершенствовать наши тренировочные модели: для этого разработали особый материал, схожий по эластичности и визуальным качествам с настоящей кожей человека. Разработка сделала наши фантомы еще более приближенными к реальным человеческим органам, поэтому и картина на аппарате при обучении УЗИ-специалистов теперь максимально правдоподобна. Это поможет повысить качество диагностики для наших пациентов", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
"Вырастут новые зубы". Российские ученые создали необычные биоматериалы
Отмечается, что тренировочную модель создали сотрудники центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. С помощью фантомов врачи могут оттачивать навыки ультразвуковой диагностики аневризм и тромбозов сосудов головного мозга, новообразований и опухолевых очагов в молочных и щитовидной железах, повышать точность измерений и обучаться манипуляциям под УЗ-навигацией.
Дополняется, что на сегодняшний день разработано уже шесть различных медицинских фантомов. Все они протестированы врачами клинической практики.
В России разработали элементы для создания "электронной кожи"